去年卖了2000万台Mac：苹果跻身全球前四

Mac电脑一直都被视作小众产品，考虑到近年来PC市场日渐萎靡，苹果的日子肯定也不好过吧？不过事实似乎并不如此，近日市场调研机构IDC发布了2017年全球PC出货量统计，Mac电脑表现抢眼，帮助苹果成为了2017年全球第四大PC厂商。

数据来自IDC和Gartner，根据他们的统计，2017年前三季度中，Mac系列PC的销量为1390万部，而第四季度的销量预测为540万部到570万部之间。这意味着2017年全年，Mac系列的总出货量有望达到1960万部，接近2000万台的数量虽然没有打破2014年和2015年的记录（这两年销量都超过了2000万台），但已经比2016年的1850万部增长了4%到6%。

不过能够在普遍下滑的PC市场取得增长已经是非常不容易的事情，Gartner表示，苹果今年为MacBook Pro和iMac系列更新了 Kaby Lake处理器，为MacBook Air提升了性能，并且在年底推出了全新的iMac Pro。

这些帮助苹果今年超越了华硕或宏碁，排在了全球PC厂商第四名的位置，前三位分别是惠普、联想和戴尔，这三家的出货量分别为5880万台、5480万台和4180万台，都远远高于苹果，所以虽然苹果Mac系列在市场不景气的境况下能够逆势上扬，但是想超越Windows阵营并不容易。

根据此前的消息，苹果将会在美国时间2月1日发布2017年财报，届时我们除了可以知道去年卖了多少Mac，这一业务的营收数据也会有统计，根据现在的状况来看，2017年对Mac来说是财政成功的一年。