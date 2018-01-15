内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >Mac之家>Mac新闻

去年卖了2000万台Mac：苹果跻身全球前四

2018-1-15 18:07:08来源：威锋网作者：拾欢伯责编：棱角/实习评论：

Mac电脑一直都被视作小众产品，考虑到近年来PC市场日渐萎靡，苹果的日子肯定也不好过吧？不过事实似乎并不如此，近日市场调研机构IDC发布了2017年全球PC出货量统计，Mac电脑表现抢眼，帮助苹果成为了2017年全球第四大PC厂商。

数据来自IDC和Gartner，根据他们的统计，2017年前三季度中，Mac系列PC的销量为1390万部，而第四季度的销量预测为540万部到570万部之间。这意味着2017年全年，Mac系列的总出货量有望达到1960万部，接近2000万台的数量虽然没有打破2014年和2015年的记录（这两年销量都超过了2000万台），但已经比2016年的1850万部增长了4%到6%。

不过能够在普遍下滑的PC市场取得增长已经是非常不容易的事情，Gartner表示，苹果今年为MacBook Pro和iMac系列更新了 Kaby Lake处理器，为MacBook Air提升了性能，并且在年底推出了全新的iMac Pro。

这些帮助苹果今年超越了华硕或宏碁，排在了全球PC厂商第四名的位置，前三位分别是惠普、联想和戴尔，这三家的出货量分别为5880万台、5480万台和4180万台，都远远高于苹果，所以虽然苹果Mac系列在市场不景气的境况下能够逆势上扬，但是想超越Windows阵营并不容易。

根据此前的消息，苹果将会在美国时间2月1日发布2017年财报，届时我们除了可以知道去年卖了多少Mac，这一业务的营收数据也会有统计，根据现在的状况来看，2017年对Mac来说是财政成功的一年。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果PCMAC

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10