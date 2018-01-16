10年前的今天，乔布斯从档案袋里拿出了MacBook Air

1月16日消息，据CNBC报道，10年前的今天，苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)在介绍MacBook Air时说：“这是世界上最薄的笔记本电脑。”

苹果2008年的Macworld大会与以往不同，它就在国际消费电子展(CES)结束、比尔·盖茨(Bill Gates)告别微软几天之后举行。乔布斯把MacBook Air从小小的纸质办公信封里取出来，这让人看起来十分震撼。我们从未见过这样小而薄的笔记本电脑，它立刻改变了笔记本电脑的未来。

当时，苹果的竞争对手已经在市场上推出轻薄的笔记本电脑，但它们也都显得很厚，重量超过1.36公斤，配有8到11英寸的显示屏。大多数笔记本电脑甚至没有全尺寸的键盘，但苹果成功地制造出了一款楔形的MacBook Air，使得其最厚的部分仍然比索尼TZ Series的最薄部分更薄，后者已经是2008年最薄的笔记本之一。MacBook Air是一个了不起的工程壮举，标志着笔记本电脑的新纪元。

苹果最初的MacBook Air只有一个USB接口。苹果在轻薄的MacBook Air上抛弃了CD驱动器和一系列端口，并推出了多点触控触控板和固态硬盘存储器(SSD)。还有一个USB 2.0接口，旁边还有micro-DVI接口和耳机插孔。这是笔记本电脑的最低限度，但其价格不菲。MacBook Air的售价为1799美元，即使按今天的标准来看，也是一款昂贵的笔记本电脑。

Windows笔记本电脑制造商花了几年时间才赶上MacBook Air，而苹果的笔记本电脑一直赢得评论家的赞誉。直到几年前，竞争对手才在规格方面超越了苹果的笔记本电脑，推出了性能更好的显示器、规格和等效的触控板。即使在今天，苹果仍以999美元的起价出售MacBook Air。其设计和显示器给人的感觉似乎过时了，不适合现代竞争。

苹果迄今拒绝重新设计MacBook Air，以与Surface Laptop、戴尔的XPS 13和其他竞争对手竞争。苹果公司推出了12英寸的MacBook，但它在业内的印象并没有MacBook Air那么好。苹果可能会用新款MacBook Air给我们带来惊喜，但考虑到它介于12英寸MacBook和13英寸MacBook Pro之间，这似乎是不可能的。现有的MacBook Air已经有近3年没有更新了，而且看起来它在风光了多年后正等待“最后的日子”到来。