1Password Mac版更新：可查看密码是否被泄露

IT之家3月29日消息 今天Mac系统上的密码管理神器“1Password”推出beta更新，新的版本1Password 7增加了许多新特性，比较亮眼的功能是可以直接查看自己的密码是否被泄露：

1Password是管理网站登录和敏感信息的最好应用，它拥有友好的用户界面，可以在任何时刻在任何设备上使用，包括笔记本电脑、手机甚至智能手表Apple Watch上。当你使用苹果浏览器Safari和谷歌浏览器Chrome时，1Password将会生成安全密码，你可以将其填写到网站上登录。

以下是1Password 7 beta版的更新内容：

增强的侧边栏：1Password 7以其大胆美观的侧边栏更新了，侧栏显示的信息比以往更多，黑色主题与单色标签让人们的注意力更加集中。

支持拖放边栏中保管库，你还可以在两个不同的帐户之间拖动它们，分享和整理账号信息变得更加简单。

笔记本记录方式变得更加丰富，您现在可以用安全的笔记录自己的情绪，也可以在其中添加超链接。

新增了一款1Password自己设计字体：这个字体的名字叫“Courier Prime Bits”天才设计师的作品，它让你的密码看起来更加活泼。

重点来了，你是否有几十个账号的密码需要管理，但又不知道他们的安全性？新的版本增加了密码泄露查询功能，他们收集了5亿个泄露的密码作为数据库，你可以轻松检查自己的密码是否在其中。