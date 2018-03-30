苹果macOS 10.13.4正式版推送：增强eGPU支持

IT之家3月30日消息 除了iOS 11.3正式版和watch OS 4.3之外，苹果今天还为Mac用户推送了macOS High Sierra 10.13.4正式版，新版本增强了对外接eGPU的支持，还新增了此前iMac Pro专属的墨水云墙纸。

本次更新还包括，针对美国，在“信息”中增加了对“商务聊天”对话的支持；修复了iMac Pro上影响某些应用的图形卡损坏问题等，具体更新内容如下：

针对美国，在“信息”中增加了对“商务聊天”对话的支持

增加了对外置图形处理器（eGPU）的支持

修复了iMac Pro上影响某些应用程序的图形卡损坏问题。

在Safari浏览器中允许使用Command+9跳到最右侧打开的标签页

启用了通过邮件点按并选取“排序方式..”，按名称或URL排序Safari浏览器书签

修复了可能导致网页链接预览无法在“信息”中显示的错误

仅在Safari浏览器的网页表单中选择用户名和密码后，才会进行自动填充来帮助保护隐私

在非加密网页上与密码或信用卡表单交互时，Safari浏览器智能搜索栏会显示警告

当Apple功能请求使用您的个人信息时，会显示隐藏图标以解释如何使用和保护您的数据的链接

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