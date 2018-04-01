苹果Macbook也能外接显卡了，但跟NVIDIA没什么关系

Macbook，甭管它是无印还是Air或者Pro，只要一见到那标杆式的轻薄设计，就知道这种笔记本是和图形性能无缘的，现在Surface Book 2都已经把GTX 1060给包进了机身里，苹果必须对此有所反应，就算几乎没人用Macbook玩PC游戏，在图形性能上落后他们也绝对不愿看到。

苹果日前在最新版macOS系统里终于开放了外界GPU的兼容支持，准备个支持雷电3标准的外置显卡盒，用符合标准的USB Type-C线连起来，Bingo~你的Macbook就可以享受到独立显卡带来的加速效果。即使你不玩游戏，独显也可以显著加快视频编辑和后期的工作流程。苹果官方的措辞则是他们想要让Macbook为VR应用作好准备。《头号玩家》的热映文化现象可能也是一个促使苹果追逐热点的原因。

不过苹果官方给出的兼容列表可能让多数玩家感到郁闷，只有一小批Macbook（2016年往后的型号）得到了新功能支持，而且它们只支持几块AMD显卡。虽说这并不表示NVIDIA完全被排除在外，但N卡能用与否真的全看运气如何。

另外，那些在Macbook上用Boot Camp跑Windows的同学，你们也别指望插外置显卡能跑得起来。真要玩游戏的话，买一部新的Windows游戏本如何？（设计像要和Macbook一样又强调，却也能玩大作？抱歉，Surface Book 2没得选）