微软为macOS推送Office Insider慢速版16.12：分享、同步更快捷

IT之家4月4日消息 前不久微软刚为苹果iOS平台推送了Office Insider V2.12的更新，现在他们又为macOS平台推送了慢速通道的更新，版本号为V16.12。

Office Insider项目与Windows Insider项目类似，是针对Office应用软件的预览项目。注册了该项目的用户可以在第一时间体验到Office的全新功能，当然同时也可能遇到更多的问题和Bug。

以下为本次更新内容：