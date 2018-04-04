微软为macOS推送Office Insider慢速版16.12：分享、同步更快捷

IT之家4月4日消息 前不久微软刚为苹果iOS平台推送了Office Insider V2.12的更新，现在他们又为macOS平台推送了慢速通道的更新，版本号为V16.12。
Office Insider项目与Windows Insider项目类似，是针对Office应用软件的预览项目。注册了该项目的用户可以在第一时间体验到Office的全新功能，当然同时也可能遇到更多的问题和Bug。
以下为本次更新内容：
更好的分享与协作功能：你同步到本地的文档、工作簿和PPT幻灯片现在可以直接从云端打开，并且可以更轻松地自动保存、分享和协作。这项新功能支持Word、Excel、PowerPoint。
增加视觉影响力：你可以在文档、工作簿、PPT幻灯片和电子邮件中插入并编辑可伸缩向量图片（SVG），增强视觉效果的同时保持高的图片质量。这项新功能支持Word、Excel、PowerPoint、Outlook。
操作性更强的Outlook日历：在点击日历中任何会议或活动时，你可以看到所有相关的的详细信息。你可以在一处位置查看邀请对象，编辑回复或加入会议。项新功能支持Outlook。
搜索结果更轻松：在Outlook中搜索一个词或一个名字，你的搜索结果将在Outlook的项目列表或预览窗格中以高亮显示。