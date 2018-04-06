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开发者让苹果Macbook可触控：只需1美元硬件

2018-4-6 20:23:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月6日消息 有不少用户想要一款带有触摸屏的MacBook，但苹果似乎暂时还没有这样的想法。不过国外一群开发人员想出了一种让Macbook支持“触控”的方法，并且硬件上只需花费1美元。

这个项目被称为Project Sistine，要达成目的，需要使用笔记本电脑的摄像头、镜子、门铰链、一些纸张、胶水和一个软件，显然，这只是一个概念证明，不过也有一些潜力。开发者之一阿米什·阿塔泰（Amish Athatye）解释了基本原理：“从侧面角度观察的表面往往看起来有光泽，并且通过检查手指是否触及其自身的倒影，可以判断手指是否接触表面。”

他们开发了一款软件，该软件会检测MacBook屏幕中的手指及其反射倒影，并确定两者之间的距离。在校准之后，它还可以定位手指在显示屏上的位置。

开发人员发布的视频显示，这个方法确实可以触控Macbook，但显然不会像真正的触摸屏一样快速和准确。可以将手指移动转换为鼠标移动，以执行简单的绘图、按下屏幕上的按钮等。

目前这个项目是否会最终推向市场还无法确定，苹果设计负责人乔纳森曾明确表示，他永远不会在MacBook上搭载触摸屏，因此或许用户只能借助类似上述的方法来达到目的了。

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关键词：MacBook

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