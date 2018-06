IT之家6月13日消息 微软今天宣布推出Office 2019 for Mac预览版,首先为商业客户开放注册。Office 2019 for Mac是一款永久 (批量许可) 版本的Office,内容和将在2018年下半年推出的Office 2019 for Windows一样。尽管微软强烈建议企业用户升级到Office 365 ProPlus,不过Office 2019也针对尚未准备好迁移到云端的企业用户而推出。

IT之家报道,Office 2019 for Mac带来了新的功能,包括Office铅笔盒漫游和功能区自定义;Word中的焦点功能;PowerPoint中的变形转换,点击式序列和4K视频导出;Excel中的新图表和函数;Outlook中焦点收件箱等等。适用于Mac的Office 2019还具有IT新功能,可帮助简化部署和管理。

如果你想尝试Office 2019 for Mac预览版,请点此注册。