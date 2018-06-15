资深果粉：为何今年苹果新版macOS比iOS更值得期待

Fast Company资深撰稿人马克·苏利文（Mark Sullivan）发布文章称，在实用的、有用的新功能方面，新版macOS操作系统Mojave在苹果全球开发者大会（WWDC）上的演示中出乎意料地比iOS亮眼。

以下是文章主要内容：

我在2008年从PC转向了Mac电脑，就在我刚开始为PCWorld工作以后。Macworld的员工和我们在同一间办公室工作，我不禁注意到他们在使用和谈论他们的设备时是多么的充满乐趣。我还把自己想象成一个“创意工作者”，所以Mac环境对我来说就是非常合适。

十年后，我仍然是Mac用户，但这并不是说我对苹果这些年来升级该操作系统的方式很满意。重要的变化在Mac上似乎总是姗姗来迟。比如，Siri在2011年便出现在iPhone上，但它直到2016年才登陆Mac。

近年来，随着iPhone成为苹果的主要关注点，苹果似乎只是满足于给macOS新版本添加足够多的新功能，来让该操作系统继续前行。去年的High Sierra版本几乎没有任何新的面向用户的功能特性，只有一系列隐藏在内部的变化和速度上的提高。对我来说，macOS近年来几乎没有带来什么让人兴奋的东西。

上周在苹果的年度开发者大会上看到它的软件副总裁克雷格·费德里吉（Craig Federighi）介绍新版macOS的时候，我开始有了不同的感觉。新版操作系统延续它的命名传统，定名为Mojave。费德里吉说，Mojave的许多新功能都是受到了专业用户的启发，但对每个人都有用。他的演示很有说服力：看到新的生产力功能的时候，我可以想象自己正在使用，有好几次，我都产生了“那就是我想要的”的感觉。在实用的、有用的新功能方面，我认为macOS Mojave在苹果的WWDC演示中甚至比iOS 12还要亮眼。

▲图：苹果高管克雷格·费德里吉在2018年WWDC大会上展示Mojave。

Finder迎来最好的一些创新

我经常使用Finder文件管理器，而Mojave最好的一些创新就出现在它那里。

我在浏览我的文件（尤其是照片和视频）时，我经常会看到我想要进行调整的东西。Mojave提供了几个新工具来支持在Finder内实现这一点。

例如，新的Gallery视图可以让你快速滚动浏览一个满是图片的文件夹。缩略图显示在窗口底部的横向列中，图片本身在窗口的中间放大显示。右侧的面板给你呈现关于照片的所有元数据，比如用哪个相机拍的、拍摄地点和拍摄时间。那个面板下面是一组Quick Action快速操作按钮，让你可以进行简单的照片编辑，比如裁剪和调整大小。

当你在Finder中浏览不同类型的文件(图片、视频、演示文稿、文档、电子表格)时，可能需要对每个文档执行不同类型的编辑操作，因此快速操作按钮会随着你打开的文件的类型而改变。你也可以自定义设置快速操作按钮：费德里吉演示了一项定制操作，只需单击一下，就可以在一组图片上添加水印。整套快捷操作功能将会随Mojave在秋天推出，虽然我不了解所有的功能，但是透过演示，可以看到那些功能看起来很有用。

Finder原来就有一个名为Quick Look的快速查看功能，通过它，你可以从Finder以原尺寸打开文件。而在Mojave上, Quick Look窗口将获得一个新的标记按钮，你可以使用来快速打开并签署PDF文档。之前一直要使用第三方应用程序来实现这一点。现在将没有那么必要了。

你还可以使用Quick Look工具来调整视频剪辑的长度，使用窗口底部的调整条。

▲借鉴iOS

iPhone是苹果最赚钱的产品，这也已经持续很长一段时间了。因此，开发者和苹果将大量的精力和创新资源花费在开发iOS应用上，并不让人惊讶。这很好，但Mac应该是那项工作的受益者，苹果也似乎越来越清楚这一点。

我经常在iPhone上使用苹果新闻（Apple News）应用。我喜欢这款应用，因为它至少有一部分内容是由人工编辑策展的。iOS应用在桌面上一样会很好用，在上面也应当具有同样的主要功能，苹果新闻便是一个很好的例子。这就是为什么苹果要将新版苹果新闻应用带到macOS让我觉得很高兴。(该公司还将把股票、语音备忘录和Home家庭应用引入该操作系统。)新的苹果新闻应用充分利用了桌面上大量的额外屏幕空间，增加了一个侧边栏，让你可以在新闻频道和主题区域之间轻松切换。太明智了。

在WWDC召开之前，有传言说苹果可能会将iOS和macOS平台融合起来，这样相同的应用程序在这两个平台上都能运行。苹果的费德里吉在WWDC上断然否定了这个想法。我从来都不理解尝试融合两个有着不同的DNA、历史和实际用途的平台的逻辑。不过，苹果要帮助开发者将iOS应用的精华带到macOS上面。该公司表示，它将为此进行“多年的”努力。为什么要等到2018年6月才宣布这个想法，则是另一个问题。

不管怎么样，这也是一种进步。在将成功的新硬件特性推广到旗下其他可能从中受益的硬件设备上，苹果一直以来都做得非常出色。最近的一个例子就是FaceID，该面部识别功能很可能会在今年晚些时候或者明年出现在新版iPad上。苹果需要同样善于将有用的软件特性推广到旗下所有的操作系统。

强化设备的互通互联功能

另一个很好的想法是，让苹果的各款操作系统和设备协同工作。苹果称之为“Continuity”。

我的办公桌上通常同时放着一台iMac、一台MacBook Pro和一部iPhone。这些设备需要有一个有意义的工作关系。在我看来，苹果有很多机会让这种关系更好地为用户服务。2016年，该公司开始在iOS 10和macOS Sierra之间打造Continuity协同连接功能。借助Handoff功能，让你可以一开始在Mac（或者任何其它登陆相同云账号的苹果设备）上编写电子邮件，而后接着在iPhone上完成编写，反之亦然。

我认为，到目前为止，最有用的Continuity功能是通用剪贴板，它可让你将一段文本或内容复制到一台设备上的剪贴板，然后你可以将其粘贴到另一台设备上的任何一个地方。另外，通过macOS/watchOS的整合，你可以用Apple Watch智能手表来解锁你的Mac电脑。

在Mojave上，苹果在Continuity功能的开发上变得更有创意了。在演示中，费德里吉开始在Mac的（苹果）Keynote应用上构建演示文稿。幻灯片上有一处空间显然需要一张人头照片。他想要一张新照片，而不是Mac上已有的照片。

右键点击那处空间，点击“拍照”，就激活了他的iPhone摄像头。然后,他拿起手机,对着自己的脸自拍了一张,之后在手机上点击“使用照片”，照片随即出现于他的Mac上的幻灯片。这是一种协作成果：macOS将一项它自己执行得没那么好的功能分配给另一台苹果设备。我不知道我想要多久做一次这个，但这是一种创新，而且很有希望预示未来的方向。

这些Continuity功能的不足在于，它们主要是在苹果自己的应用程序的背景中运行，而不一定是在我习惯使用的第三方应用程序上运行。希望苹果能够让第三方开发人员更容易地在他们自己的应用程序中启用这些新的Continuity特性。

▲桌面整理

此时此刻，我的iMac上的桌面充斥着一堆我不大认得出的文件。它们对我来说不好分辨。Mojave新的Stacks功能或许能帮上忙。它可以让你把同类图标堆叠在一起，就像你可以把一堆类似的文档堆在实体办公桌上一样，这可给我省下不少功夫。你不需要对文件夹里的所有东西进行一一清理。你还可以根据它们的创建日期或标签生成“堆栈”。基于那些参数，放置在桌面的文件会被自动归分到正确的堆栈当中。

▲黑夜模式

Mojave全新的“黑夜模式”（Dark Mode）很有美感，但它也创造了一种不同的工作环境，可能有助于一些用户进入状态，提升工作效率。费德里吉说，这种模式的灵感来自于夜间的沙漠。设计美学将明亮的桌面和窗口背景调暗，将非最重要内容的色调变柔和。较明亮的色调很少使用，留给主要的内容(如照片)和重要的文本，使得它们看起来像从页面上弹出一样。黑夜模式对于眼睛十分友好，或许可以让你在长时间的工作中也不会感到疲劳。该模式的视觉效果也很好;它吸引着你将时间花在你的屏幕上。

通过Mojave, macOS还获得一个新的应用商店，以及新的FaceTime。新版FaceTime支持与多达32人进行群组聊天。这些可能会是有用的新功能，但我要使用一段时间才能确定。

然后……

苹果的整场演示是经过精心安排和计划的，因此它选择以Mojave演示结束今年的WWDC主题演讲本身，就已经很有说服力。如果苹果的人不觉得这是一次强有力的发布，我猜他们会这么做：他们会把它放在主题演讲的中间，并限制它的时间。

该操作系统仍有它的不足之处。例如，到目前为止，苹果在桌面上使用Siri的方式并不令人印象深刻，在演示中也几乎没有提到Siri。苹果似乎可以在让机器学习技术更好地理解我的意图上，识别我工作流程中的痛点，帮助我完成麻烦或重复性的任务。

尽管如此，我还是感觉到今年的macOS出现了一些突破，这毫无疑问是好事。Mojave可能不是最重要的操作系统更新——这个头衔留给iOS——但它可能是最雄心勃勃的。

当然，我对Mojave的印象只是基于我在主题演讲中所看到的，以及苹果高管们在之后的发布会上所谈到的东西。我们将在秋季看到Mojave的最终版本，届时它可能会包含一些我们在WWDC上没有看到的功能特性。与此同时，本月晚些时候获得公开测试版以后，我也将会进行一次更加全面的评测。