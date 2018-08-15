生日快乐！苹果革命性的iMac今天满20岁了

1998年8月15日，苹果正式发布了首款iMac机型，这是一款糖果色的iMac G3，从那以后，苹果一直在不断更新和修改iMac系列产品。

iMac G3由苹果首席设计师乔纳森·伊夫设计，这款产品以其独特的外形、半透明塑料的使用以及苹果采用的明亮色彩，在当时的电脑中独树一帜。乔布斯在介绍iMac G3时说：“这是iMac，整个东西是半透明的，你可以看穿它。”

苹果的第一款iMac售价为1299美元，配备了233-700MHz PowerPC 750 G3处理器、128GB存储空间、15英寸显示器、一个CD-ROM驱动器和一块ATI显卡，这样的配置在今天看来并不出众，但是在当时已经是非常强大而且全面的，再加上设备本身的设计，iMac G3成为了一款畅销产品。

苹果为iMac G3提供了多种配色，包括著名的邦迪蓝、蓝莓色、葡萄紫、橘子橙、酸橙绿和草莓色等等，这也是苹果曾经的彩虹logo上的几种颜色。iMac G3是在乔布斯重返苹果一年后推出的，当时苹果仍在苦苦挣扎，并试图找到立足点。到了1999年，苹果第一季度利润增长了两倍多，这主要归功于新一代iMac的销售。

自1998年iMac G3首次亮相以来，苹果公司对台式电脑进行了几次修改，分别在2002年、2004年、2007年、2009年、2012年和2015年发布了涉及改动后的iMac。如今，iMac有21.5英寸和27英寸两种尺寸可供选择，分别支持4K和5K的Retina显示屏，所用配置包括Kaby Lake芯片、AMD显卡和超快固态硬盘。

不仅如此，苹果还发布了一款iMac Pro，这是一款面向苹果专业用户的工作站类机器，具有独特的深空灰机身，多达18核的Xeon处理器，Radeon Pro Vega显卡和多达4TB的SSD存储。

我们仍期待苹果在2018年推出全新的iMac机型。目前还不清楚下一次设计变革何时到来，但是有消息称，苹果预计今年会在iMac中使用第八代Coffee Lake芯片，并改进其他内部组件，让原本出色的苹果电脑变得更好。