这种天气还能动手洗碗的身边好友，请多关爱他

洗碗是冬天不可承受之痛。天寒人懒，在午饭吃完后，人们常常会把餐具搁在洗手池等待晚餐后再一起洗涤。为了尽可能避免自己在一天之内忍受两次冷水刺骨之痛，却发现迎来的是更痛苦的折磨：油脂在低温天气容易冻住，搁置了数小时的碗筷变得更加油腻难洗。

餐具清洁工作作为烹饪结束的最后一步，洗碗机理所当然地承担起了“让洗碗变得更轻松”的重任，要过上美好冬天，不再为冬日洗碗感到痛苦。洗碗机可以轻松把餐具收入囊中，助力消费者抵御冬天洗碗之战。

冬天时节，什么家务最让人深恶痛绝？如果有排名系统的话，洗碗这项工作肯定名列前茅。在冬天洗一次碗带来的痛苦不亚于在夏日暴晒半小时，当你把手伸进洗手池时，就算是塑料手套都不能隔开这份低温寒冷带来的刺骨感，更不要提在餐具上残留着的、在低温环境下极易凝固的油脂。冬天最适合吃的就是丰腴鲜糯的食物，所以一顿饱餐下来，碗筷免不了油脂遍布，让在洗手池前准备清洗工作的人倍感绝望。

如果消费者因为在寒冬洗碗感到为难而影响到烹饪心情，又谈何轻松烹饪？且不论餐具的多少，单是那些满是茶渍污垢的杯子，就足以让人咬牙切齿用抹布擦上十分钟，由于茶杯等器皿的缝隙极难清洗，在十数分钟的努力擦拭后可能还得接受洗不干净的结局，不禁让人幻想如果有黑洞，真想一股脑地把所有需要清洁的餐具统统塞进去，不用再为洗碗感到烦恼。

认人胡塞乱扔的黑洞显然是不存在的，但一台功能丰富、容量够大的洗碗机则是能过上美好暖冬的必备神器。实现了人们把大量餐具一次全部清洁的梦想，大容量洗碗机可容纳12-13套餐具，不用说各种碗筷，就算是炒锅、饭煲内胆、甚至是油烟机罩都可以轻松塞进这个大块头里面，大容量的设计兼顾了中国家庭多聚餐的传统和洗涤各种大型餐具的需求，消费者的双手自然也免除了在大冬天洗碗之苦。

洗碗机能把凝固油脂冲刷干净？洗碗机内置的喷淋臂配合高效喷射，全方位覆盖餐具的每一个细小部位，甚至可以清晰地看到餐具上的油脂在高达70℃以上的高速水流的冲刷下脱落干净，无论是经年不洗的油烟机罩还是油脂凝固风干的碗筷，在洗碗机的清洗过后都焕然一新。

在洗涤程序完毕过后，你将从洗碗机里捧出热气腾腾、却不带一滴水珠的干净餐具，茶杯碗筷晶莹透亮，如焕发新生。这是因为配备了烘干功能的洗碗机在最后阶段会使用风机烘干程序，随时保持腔内干燥，防止细菌滋生。

洗碗机在洗涤过程中会使用高温水流进行洗涤，有人就会想：尽管洗碗机可以助我过上不用动手洗碗的生活，但大容量洗碗机，用水和耗电会不会特别大？

洗碗机大多使用循环洗涤系统，可以大大提高运转效率，减少能源损耗，让消费者既能享受洗碗机的便捷和温热干净的餐具，不必为功耗作忧虑。