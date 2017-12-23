你若打算在2018年购买这些东西，最好三思而后行

财经网站MarketWatch北京时间12月23日报道，当前科技电子产品市场琳琅满目，特别是搭载人工智能（AI）、虚拟现实（VR）技术的智能设备更是受到追捧。但旨在为消费者节省资金的理财专家指出，这些新产品刚投放市场，或技术尚未成熟，或存在安全隐患，或缺乏内容支持，或是“新瓶装旧酒”，换换包装而已。专家为此建议，如果你在2018年打算购买这些东西，最好三思而后行。

1、智能行李箱

智能行李箱是目前市场上最受欢迎的电子产品之一，但消费者很快会发现，要想随身携带自己的智能行李箱，已经不是那么简单的一件事情了。

据CNN的报道称，美国航空公司（American Airlines）成为首家针对这一高科技产品制定管制措施的航空公司。该公司要求，从明年1月15日开始，在进行安检之前，旅客必需先把智能行李箱内置的锂电池拆除；如果电池无法拆除，而旅客又必须当作随行行李带上飞机的话，则需要关掉电池电源。

此后，达美航空公司（Delta Air Lines）和阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）也都跟进制定了类似政策，而联合航空公司（United Continental）和西南航空公司（Southwest Airlines）也正计划宣布类似措施。

为何要对智能行李箱实施管制？这是因为，智能行李箱通常会提供一些常用功能，比如配备USB接口为移动设备充电，帮助寻找丢失包裹的GPS跟踪和电子锁等功能。目前市面上已有大量的智能行李箱被售出，但是，这些箱子内置的锂电池很容易着火。

智能行李箱并非首类因为电池原因被限制带上飞机的电子产品。个人理财网站NerdWallet的消费者专家考特尼·杰斯珀森（Courtney Jespersen）称，“这正是平衡车遭遇的问题。”他指的是，由于担心电池起火自动平衡车被禁止带上飞机。杰斯珀森说：“如果你不是那种必须马上拥有某件东西的人，最好暂时不要买这件东西了。看看它如何被人们所接受；看看它有哪些缺点，让别人先测试一下。”

航空公司对智能行李箱的限制令，让那些对购买流行产品感兴趣的消费者产生了困惑——无论是今年的节日礼物上还是作为明年的购物计划。消费类电子产品以及其他电子产品，在最初发布时可能会有缺陷，或者可能会非常昂贵。随着新技术的上市，旧的技术很快就会过时。

2、虚拟现实（VR）游戏系统

包括谷歌、三星、HTC和索尼等在内的多家公司都推出了自己的虚拟现实设备。但是，尽管近年来这一技术呈现了爆炸式增长，而且在不远的将来会变得更受欢迎，但据理财网站BensBargains.com的管理编辑克里斯汀·库克（Kristin Cook）说，在进入VR时代之前，消费者可能会持观望态度。她称，“现在能够玩的VR游戏还太少。因此，即使花大钱购买的虚拟现实系统，现在你也没法使用它。”

虽然三星和谷歌推出的两款VR机型售价都低于100美元，但高端VR设备的售价都在300美元之上。明年，随着更多VR产品投放市场，库克预计相关产品价格将会下降，而且开发者将创造更多的VR内容。

3、智能家电

在去年1月份的消费电子产品展（CES）上，最具活力的产品类别之一是智能家电。LG、三星和惠而浦都在生产智能冰箱和智能洗衣机。虽然这些产品将一些功能做得很酷，但消费者在为获得这些“酷”产品而抛弃一款尽管功能有些陈旧、但能够运行的老家电之前，应该三思而后行。个人理财网站NerdWallet的消费专家杰斯珀森称，“考虑一下你更换这类产品的频率，”她说，一台冰箱轻轻松松可以用上10年，而且这些产品只是不断进行改进，所以消费者不应该丢弃那些还能运行的东西。

4、非4K电视

最新的电视机为4K高清产品。这些电视屏幕分辨率达到了4000像素或更高。根据市场研究机构Strategy Analytics在2015年发布的一份报告称，到2020年，预计美国一半的家庭将拥有一台4K电视机。

过去，4K超高清电视与技术不太先进、但更为常见的大屏幕HD 1080p电视售价相差很大。《消费者报告》（Consumer Reports）的电视专家和高级电子编辑吉姆·威尔科克斯（Jim Willcox）表示，现在两种产品价格差距已经不那么明显了。根据目前厂商提供的折扣优惠，索尼50英寸4K超高清电视价格最高为499美元，而索尼48英寸1080p高清电视的售价为429美元，二者售价相差不太大。

5、智能音箱

亚马逊的Echo和谷歌Home智能音箱，成为今年“黑色星期五”和“网络星期一”最大卖家之一。但是，那些以低廉价格狂扫这些产品的买家，在几个月后可能会后悔当初购买这些产品。

消费专家杰斯珀森表示，苹果将在明年年初推出自己的智能音箱产品——“Apple HomePod”，苹果的这款产品将取决于产品的生产方式，其可能会带来新的创新，并使明年智能音箱领域的竞争加剧。

目前，谷歌Home和亚马逊Echo的起售价均为79美元，但Echo Dot的价格仅为30美元。与此同时，苹果计划将其智能音箱定价超过300美元。

6、下一款iPhone

苹果最先进的iPhone，即iPhone X，1000美元的售价使其成为苹果智能手机系列当中最贵的一款。这一价格模式，可能会改变消费者此前在“苹果每次发布新机型时都会考虑选择升级”的购买习惯。“当你看到1000美元的时候，这可不是每年都要开销的一个小数目。”消费专家杰斯珀森称。

苹果很有可能将在明年9月的年度产品发布会上推出一款新iPhone，不过苹果对iPhone做出大的改进通常只是每两年一次。杰斯珀森认为，购买新机与否并不重要，消费者应该看看它的独特之处，并确定这些变化是否重要。“苹果手机有太多相似之处，你需要对比它们那里存在差异，权衡这些差异到底对你有多重要。”杰斯珀森称。