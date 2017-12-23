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照片好不好看，让谷歌AI来告诉你

2017-12-23 15:40:21来源：爱活网作者：vaLarD责编：远洋评论：

谷歌的AI似乎已经不可阻挡，阿尔法狗的大杀四方还在眼前，一个转身谷歌AI又能帮助天文学家找星星。现在，它又学会了新技能，从技术和审美上给照片打分。

在普通人的印象里，判断照片美不美似乎是一件纯主观的事情，有时候我们觉得一张照片美，仅仅是因为其中的某些元素打动了我们，这是一个情感被激发的过程，而情感，正是机器最缺乏的一样东西。然而，谷歌最近介绍了一套影像评估AI系统，却有着接近人类的照片审美能力。

与下围棋和找星星的AI系统一样，影像评估AI也是基于神经网络的深度学习，它通过学习已经打分的照片，可以了解人类的审美品味。当影像评估AI面对一张新照片时，它首先会寻找人类对类似照片的评分，当没有相近的参考时，AI系统会使用学习到的统计模型来判断照片的质量，从实际效果来看，影像评估AI对照片给出的分数和人类的打分已经非常接近。

给照片准确的打分对于摄影师们尤其有用，它能帮助他们从大量照片中快速选出那些最有价值的，当然，谷歌对影像评估AI的期待不止于此，通过学习后的AI还能对照片的亮度、高光、阴影等具体参数提出自己的意见，谷歌希望AI能参与到摄影师拍照和后期处理过程中，给出最好的优化意见。

2017年是AI全面爆发的一年，我们看到了许许多多的相关产品和应用，除了下围棋找星星这些高端技能，AI应用也越来越接地气，各大手机内置的AI语音助手、智能音箱、微软给Office的AI加持以及这次的影像评估AI，这些都实实在在的让我们的工作生活变得更好，也让我们对AI的未来有了更多的期待。

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关键词：AI人工智能谷歌

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