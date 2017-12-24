2018年的人工智能将如何发展？看看专家怎么说

年复一年，Blockbuster的电影中充斥着人工智能，在过去的一年里也不例外。从《银翼杀手2049》到《马乔里》，再到《星球大战：最后的绝地武士》，似乎公众对真正智能的人工智能的描绘是贪得无厌的。

在科技领域，梦想着过于乐观的未来趋势，几乎不会被归入电影。2016年，包括《连线》、《福布斯》在内的一些出版物，以及VentureBeat等网站，都热切地预测了“机器将会胜出”的一年，人工智能将“开启一个新的互联网时代”。然而，尽管今年人工智能领域取得了巨大进步，尤其是在语义识别领域，但媒体预测的未来还远未实现。正如科幻小说所描述的那样，这些预测都植根于现实，但又进一步深入到幻想的国度。

科幻小说的观看和阅读很有趣，但重要的是要认识到其中的科技在哪里真正改善了商品和服务，在哪里仅仅是一种戏剧化的表现。

在何处产生实际影响

1.基于决策的聊天机器人

如果最近有一个进展值得注意，那就是基于决策的聊天机器人的开发。从航空公司到客户服务，再到零售，各行各业都已经将聊天机器人应用到与客户互动的各个阶段。

意料之中的是，作为世界上通讯应用的宠儿，中国正站在聊天机器人革命的最前沿，展示了聊天机器人通过自动化提高运营效率的潜力。例如，医疗大脑Melody是一个基于人工智能的医疗助理，为医生收集信息，有时还会提供建议。与目前在客户服务行业使用的信息收集机器人类似，Melody可以减少病人解释问题的时间，也可以减少病人向助手、护士或其他医生重复解释问题的几率。

其他行业（尤其是旅游行业）也遵循了这个趋势，比如使用聊天机器人收集基本的客户信息，无论是询问客户想要去哪里旅行，他们想从客房服务中订购什么商品，或者他们下次购买什么颜色的衣服。

2.个性化的助理应用

聊天机器人在面对大众时有一种会产生负面特征的倾向，这一点令人吃惊，然而，当他们从一个小得多的样本中“学习”时，则是一个完全不同的情况。从X.ai到24Me，许多个人助理应用已经出现，它们能够完成简单的个性化任务，还可以使用预测性分析来简化用户的生活。尽管如此，我们还是应注意一个问题：个人助理应用在聊天形式中效果较好，而不是通过语音指令。在接下来的一年里，我们将会看到越来越多的简单、小众、基于聊天的个性化助理的应用。

什么尚未实现

1.众包机器学习的聊天机器人

通过与大量用户互动学习的聊天机器人有一种呈现令人讨厌的人类特征的倾向。例如，图灵机器人是一个开放的平台，号称其中文语音识别的准确率达到94.7%。不过，该公司最近遇到了麻烦，其聊天机器人“BabyQ”在一些问答上出现问题。伴随机器学习聊天机器人在普通大众中被投放，像这样的尴尬是一个始终存在的潜在陷阱，让我们永远不要忘记Tay。

当聊天机器人被用于高度有目标导向的场合，比如收集信息，引导用户找到合适的代理，允许用户自助服务等，他们有可能做到完美无瑕。然而，当我们赋予聊天机器人（在向用户学习时）过多的自治空间，他们往往会展示出那些我们不愿在机器上看到的人类特征。

2.自然语言处理/理解

尽管有些聊天机器人已经非常熟练地将用户通过一种基于用户输入响应的决策树行移动，但语音识别处理还远远不够成熟。2017年，Siri成为了最受欢迎的语音虚拟助手，但它的使用量较前一年下降了17%——这意味着它的月活跃用户数减少了730万。虽然像Alexa这样的家庭虚拟助理系统的使用量有所增加，但这更有可能是由于它们是一种新技术，而不是反映出系统自然语言处理能力的正面例子。

事实上，Alexa在一年中一直饱受滑稽事故的困扰。去年1月，一段视频显示，一个孩子要求Alexa播放“Digger Digger”（一首歌曲），而Alexa则会播出与色情相关的一系列关键词。就在几天后，新闻记者报道了一个六岁的小女孩从Alexa上订购了一套玩具屋和4磅糖饼干，这促使很多Alexas在听到新闻报道后点了同样的东西。

除了搞笑的例子外，事实上，尽管Alexa是最令人印象深刻的自然语言处理技术之一，它仍然不能真正地处理语言。虽然自动化语音菜单肯定有改进，但人工智能在理解意图方面仍然落后于聊天机器人。

在16岁至24岁的人群中，只有25%的人在手机上使用语音搜索，只有7%的人家里有智能音箱。毫无疑问，这些数字还会增加，但针对其目前的低水平，有一个明显的原因：语音识别技术与地区口音、背景噪音、同音和专有名词都有冲突，更不用说口语了。

在2018年你可以合理地期待什么

目前有大量的技术进步可以被准确地标记为人工智能，但没有一个能接近《银翼杀手》的复制体。尽管一些关于性玩偶的文章引发了关于性玩偶的攻击，但现实是，在可预见的未来，即使我们想要，我们也无法达到这样的人工智能水平。Alexa或许能理解你的声音，但她几乎无法达到电影《Her》中的人类模仿水平。不过，我们将继续关注2049年。

在这时，大多数行业应用聊天机器人是必须的，尤其是自动化可以减少劳动密集度的行业。那些不使用聊天机器人来完成简单任务的公司将会发现自己处于严重的劣势，比如在信息收集、自助服务和时间敏感的通知（如货运信息）等场合。客户服务行业已经跨过了这一临界点：那些没有应用智能聊天机器人的公司，要花费数百万美元的人力成本，且往往获得较低的CSAT评级。2018年这一变化将在航空公司、活动、计划、酒店和保险等行业巩固。

语音识别技术将继续得到改进，而且很有可能在明年的这个时候（根据《银翼杀手》，我们应该可以拥有通过图灵测试的机器助手），它将会发展到比其他媒介更受大众欢迎的水平。不过，就目前而言，炒作只是炒作。聊天机器人已经成熟，但总的来说，人工智能还有很长的路要走。