消费者报告：大数据带你看透空气净化器

临近年底，又到了扫年货的好时候。已经在购物车里挑好各种好吃好喝好玩好看的东西了吗？除了这些，还有一样东西不得不关注，那就是跟我们身心健康息息相关的空气净化器。空气净化器该怎么选呢？消费者们在购买空气净化器都关注些什么呢？想知道近期空净圈有哪些流行趋势吗？让我们通过实实在在的数据为你揭开空气净化器的神秘面纱。

（一）热门空气净化器品牌用户关注

飞利浦、夏普、松下位居前三

纵观11月份热门空气净化器品牌情况，第一阵型飞利浦以14.04%关注度位居榜首，夏普、松下分别以8.63%、5.7%比例仅随其后。而海尔、霍尼韦尔、亚都也得到不少用户的认可和青睐，品牌占比为5.0%、4.61%、4.5%。三星、小米、Blueair、TCL则依次位列7-10。值得注意的是，小米和TCL是11月份刚进入热门空净品牌TOP10行列，这也与他们11月份新发布的空净新品有关。

（二）最受用户欢迎空气净化器产品

从11月份用户所关注空气净化器型号榜单来看，飞利浦AC4076凭借良好的口碑获得大量用户的关注，排名第一，该机售价2999元。相较于以往的飞利浦经典版空气净化器，AC4076是根据新国标改进的新版本。AC4076的颗粒物CADR值达320m³/h，适用面积是22-38平方米。此外，飞利浦的这款空净还有去除甲醛的功能，甲醛CADR值达200m³/h。

而三星KJ310F-K3020PW排名第二，售价1890元，而霍尼韦尔KJ300F-PAC1101W位列第三，售价为1999元；综合TOP榜单情况，竞争较为激烈，能够反映一部分热门空气净化器型号在市场反响和用户选购情况。

（三）不同价格区间用户关注

人们追求高品质生活的意愿越来越强烈，这也在用户关注的空气净化器价格区间得以体现。4500元以上价格段为主要关注焦点，用户关注占比达到26.66%。其它价格段中2500-3500元（24.9%），500-1500元（16.71%），人气也相对较高。图表能反映用户选购空气净化器的预算情况，以及可接受价格范围。

（四）空气净化器类型关注情况

从图表内容分析可以看出，用户选购空净时，在类型方面最为看重/考虑的是：空气净化器（88.5%），空气加湿净化二合一（8.66%），车载净化器也占有一定比例的用户关注度。看到这里，可能会有人问，空气净化器和空气加湿净化二合一会有冲突吗？空气净化器的杀菌净化效果会随着湿度的增加而降低吗？

市场中的加湿型空气净化器大多数是从清洁型加湿器发展而来的，加湿器内置的加湿过滤器搭配抑菌装置（电解杀菌技术）可起到一定的加湿净化效果。但此前有专业机构检测说明，空气加湿净化二合一的产品，加湿效果越显著，净化杀菌的效果往往不尽如人意。而空气净化器市场的消费趋势逐渐向高端化演进，混合型空净产品与专业型空净产品相比，专业型空净产品更容易获得消费者的青睐。

（五）出人意料的男女占比

在很多人的印象中，女性会更关注家庭室内的空气污染问题，从而更多的关注空气净化器的选购。但数据显示，有89.4%的男性关注着空净行业，而女性则占比10.6%，难道是被空净的各种CADR，CCM等参数搞晕了吗？

（六）年龄段占比：佛系消费者居多

此前，网上的第一批90后遭到了各种戏谑，各种佛系派人物相继走红。在空净市场消费方面，21-40岁消费者是中间力量，占比高达四分之三，而相对来说，20岁以下的小伙子小姑娘们和41岁以下的老大叔老大妈对空气污染的关注度不高。

绿色呼吸离不开空气净化器的帮助，看完这份空净消费者数据报告，你对空气净化器多了一分了解了吗？