Google Home MAX曝音频延迟问题，主打音乐的卖点突然就尴尬了

智能，才是智能音箱的核心。

除去像Sonos这种原本就是专门做音箱的品牌，现在要把主卖点分配在音乐体验上的智能音箱并不多。索尼的LF-S80D算一个，Google Home MAX也算一个。

作为一款“Build for Sound”的智能音箱，Google Home Max搭载了一组4.5吋低音单元，也加了3.5mm AUX音频接口。对比其他体积小巧的智能音箱，Google Home Max确实有更大的空间和声音结构，要做好声音体验的话确实也有更大的优势。

对Google而言，Google Home Max这个设计也符合它的旗舰定位。只是，Max最近出现了一个问题，让“Build for Sound”这个卖点变得尴尬。

根据 9to5Google的报道，有用户发现Google Home Max出现了声音不同步的问题。当用户通过3.5mm AUX音频接口接入时，Google Home Max内部的两个扬声器会出现左右延迟的问题，导致这声音无法使用。

媒体Variety在报道这件事的时候也提到：

Google Home Max这个问题会导致声音不可用。例如，DJ在播放音乐的时候，不能通过声音跟上这个节奏。这样的话，整个演播就会变得混乱。

Variety反映这个问题后，Google官方也作出回应。

Google表示，现在的Google Home Max确实存在音频输入的问题，但这个状况只会在连接AUX模式下出现。用户用的是Wi-Fi方式连接Google Home Max的话还是能够正常播放的，一般用户使用的话还是没有问题的。

确实，智能音箱主要的体验其实还是在互联网音乐和智能助手上。很少用户会像对待传统音箱那样，用AUX线来连手机播音乐的。

但是，Google Home Max在推出时也瞄准了高端音频市场，卖399美元的它在喇叭配置、结构方面其实也下了功夫。要是只作为一个普通的智能音箱的话，对Google Home Max算是一种“得物无所用”的尴尬。

但这个问题也让Google Home Max变得纠结。现在也只好等Google解决了问题，Google Home Max才可完成自己的任务。