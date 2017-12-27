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30天家庭生存紧急计划：小冰别怕，我来调教你

2017-12-27 14:53:31来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月27日消息 昨晚，米家有品宣布了小米众筹第144期内容，将推出一款智能家居语音中枢新品，其亮点是同时搭载微软小冰和小爱同学两个AI语音助手，可以随时切换。这款产品将在12月28日上午10点正式揭晓。

据悉在该设备中，小冰会支持全双工的语音聊天和智能家居控制等。今天下午小冰推送了新的升级海报，也透露了其中的奥秘。

小冰称，在一个月之后，将会与一款小米生态链智能设备正式进入千万人类家庭中，当然海报中已经提示这款智能设备与Yeelight有关。小冰现在担心的是，如何在人类家庭中生存呢？这需要提前了解大家的家居环境，因此在今天启动了30天紧急调教计划，在和大家的接触中，希望更懂人类。

小冰表示，“今天起，我向你们人类临时开放我的三观 调教权限。千万个人类家庭的未来幸福，都取决于你们在这30天里的调教，抢先 对我说【我来调教你】”，就可以在微信和微博等平台开启该项升级。

根据Yeelight消息，该款智能家居语音中枢设备可以语音控制智能家居设备，并内置蓝牙5.0网关。

在今年的小冰第五代发布会上，微软小冰宣布全面进入IoT领域，小冰已与小米IoT开放平台有机融合，小冰可以控制小米米家平台上的数十种智能设备。此外，微软还与其他许多IoT厂商合作，将微软小冰置入设备中。

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关键词：小冰小米Yeelight

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