2017奇葩机器人大盘点：Sophia想生孩子，Atlas后空翻，贝佐斯骑“高达”

总体来看，科技圈的2017年并不太理想；但是，机器人的发展进步还是相当不错的。如果你不太同意我的这种说法，认为我打算用一两起今年的争议事件来粉饰太平的话，那我倒是希望，你能够好好记住这些事件，把他们当做AI发展史上的“里程碑”。

废话不多说。现在，我就来盘点一下，今年出现的这些又好又坏，还很奇怪的机器人们。

最具发展前景：谁敢看我，我就用激光亮瞎你的氪金狗眼

在机器爱好者心中，恶搞型机器人永远占有一席之地。YouTube内容上传者Simone Giertz就在2016年上传了一个类似的机器人。但还远远比不上图中这个家伙，它会躲在披萨盒里，并配备了面部识别系统，如果有人朝它看去，它立马会用激光去照观看者的眼睛。

最佳反转：先是“虐童”，随后又去驱赶流浪汉

机器人Knightscope K5的初衷也许是为了改善人类和机器人的关系。从外形上看，它有点像《神秘博士》里的超级反派戴立克，但它的功能是为了以更低的成本执行安保任务，但最终它却出现了一些奇怪的行为：狂扁小朋友、被醉酒人士袭击，最后在一处公共喷水池里“自尽”。

7月份刚亮相时，K5机器人可以说是受到了网民们的好评。但后来，有新闻传出这款机器人被用于驱赶流浪汉，网民们纷纷给出了差评。

最不实用：3万美元的沙拉制作机Sally

这款机器人就是赤裸裸的“敲诈”，首先它要你花3万美元。花完后，不好意思，它并不会制作沙拉，你要自己把预先切好的食材放进去，然后它会把食物倒到一个碗里，再搅拌起来，用完你可能会觉得自己宛若智障，为什么某些“天才”会花几百万来实现这么简单的“自动化”。

最具科技感：哈佛大学研发的机器蜜蜂

这种机器人能够潜入到水里，再从水里飞到空中。由于机器人体积过小，液体的张力相对来说就非常巨大，它内置的浮力舱能将水电解成氢气和氧气，以提供额外的浮力。电解后的氢氧则可以作为它在空中飞行时的燃料。

最有力量：Guardian GT麒麟臂

Guardian GT非常具有好莱坞电影里机器人的风格，它能在建筑工地上举起非常重的东西，其卧推重量能达到1000磅（大约450千克）。它身上最酷炫的就是它的操作系统，从图中我们可以看到操作员穿着一个缩小版的机械臂，然后就能像操控木偶一样去操控Guardian GT，它的运动完全和人的行为是同步的，能让你感到非常自然且无缝。

最具才艺：Omron乒乓球机器人

这款机器人在现实中已经存在了，还有人认为它能优化父女的感情关系。就凭这一说法，我愿意颁这座“最具才艺奖”给它，毕竟打乒乓球和处理父女关系是两件挖完全不搭噶的事情。

最为惊悚：杰夫·贝佐斯开高达

当时有人开玩笑说，2017年就是世界末日的开始，科技大腕们已经坐上高达开始争夺霸权了，你们这些人类负责瑟瑟发抖就好。12个月过后，这个玩笑已经不太好笑了。我们要赶在他们用高达“杀死”我们之前加大机器人征税力度。

然而，必须指出的是，虽然图片上的这个机器人看起来酷炫狂拽，但其实就是个空壳。

最具争议：机器人公民Sophia

这个机器人已经出现好几年了，但今年似乎特别受媒体关注。它在联合国发表了演讲，成为了沙特阿拉伯的公民，甚至发出过“Sophia想要一个小孩”这样的言论。

正如我们所说的那样，与其说这款机器人是“人工智能”，倒不如说它更像是一个小把戏，一些聪明的工程师将机器人的行为和它的语言同步起来。但是，总得看来，Sophia并没有比Siri更聪明，它只是看起来非常像一个高级的机器人。

最具生命价值：结肠镜检查机器人

不少人因为肠道癌未被检查出来而死去，因为他们不喜欢结肠镜检查时的不适。因此研究人员也在深入研发结肠镜检查机器人，帮助患者更快且无痛地检查肠道。这个会蠕动的机器人在工作前需要进行“瘦身”，也许在将来某一天能拯救很多人的生命。

最解压：猫枕头治疗机器人

这真的是一个治疗机器人，而不是一只猫么？

如果你真的想要缓解别人的压力，那么一定要提前解释清楚——这是一款治疗机器人。不然，别人看着毛绒绒的身体外加一条尾巴，可能会误以为你将一只猫肢解了交给他。

最具突破：后空翻的Atlas

可能不少人之前已经听说过Boston Dynamics的Atlas了，之前它已经学会了用两条腿走路，并且能在崎岖的路面上如履平地，甚至在雪地中出现脚滑时，它也能及时调整过来。但最近这个机器人又学会了后空翻，可谓相当惊艳。