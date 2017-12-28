斐讯路由器0元购：K3赠罗技键鼠套装，K2P抢赚50元，K2赚20元

12月28日，斐讯商城今日针对K2、K2P和K3路由器推出0元购活动，活动持续至12月29日23:59:59，相关赠品数量有限，抢完即止，欲购从速。

一、【斐讯商城】"0"元购斐讯K3 AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就送1999元，下单加赠价值109元的罗技键鼠套装，数量有限，赠完即止，点此参与。

斐讯K3路由器定价1999元，可享“零元购”，买就送1999元礼包，再赠价值109元的罗技键盘鼠标套装，最终相当于实赚键鼠套装+斐讯K3路由器一台。

斐讯K3智慧家庭路由器拥有流光金和银灰色两种款式，具体规格和功能包含：全向PCB阵列天线、3167Mbps、8路PA+LNA、双核处理器、3.5英寸屏幕、3颗触摸按键、2.4GHz与5GHz双频合一、数据高速传输。

二、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2P全千兆无线路由，买就送799元，12月28日限时直降50元，再赠伸缩网线，数量有限，抢完即止，点此参与。

活动期间，购买定价799元的斐讯K2P路由器，下单立减50元、实付749元，再送伸缩网线，用户收货后并激活K码，送799元大礼包，3个月分期全额提现，最终相当于最高实赚50元+伸缩网线+K2P路由器一台。

三、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2无线千兆路由，买就送399元，满减钜惠，抢赚20元，数量有限，抢完即止，点此参与。

活动期间成功购买定价399元的斐讯K2路由器，拍下实付379元，用户收货后并激活K码，一个月后提现399元，最终相当于实赚20元现金以及斐讯K2路由器一台。