前酷派CEO刘江峰跨界智能锁，明年3月联合锤子推首款产品

12月28日消息，卸任酷派CEO近4个月，去向成谜的刘江峰近日终于公布了自己的新投资动态。

这位手机界的牛人将强势跨界，目前已投资成立优点科技，从智能锁切入智能家居行业。据刘江峰告诉凤凰网科技，优点科技首款消费级智能锁将于明年3月份联合锤子科技一同推出。刘江峰目前是优点科技第一大股东、董事长，拥有自己的供应链和工厂。

另外一大股东是一位有着30多年经验的传统制锁商。用刘江峰的话说，这次是全身心投入创业，“既投钱，又投人。”数据显示，目前日韩智能门锁普及率达到70%，而中国却不到5%，且国内鲜有头部品牌。智能锁作为智能家居的第一道入口，坐拥千亿市场份额，目前美的、海尔等传统家电巨头已经入局。

刘江峰表示：“中国约有6亿扇大门，一个锁的寿命大约在10年，每年有超过5000万的锁需要更换。”在他看来，这比目前已进入存量市场竞争的手机行业前景要更加广阔。相比传统锁商与日前兴起的互联网智能锁商，刘江峰认为其团队拥有丰富的智能硬件制造经验，在解决智能锁的网络通信等问题具有天然的优势。

据他介绍，目前优点科技To B的业务已经与我爱我家、自如等进行战略合作。明年3月份将面向大众消费市场推出的智能锁主打2000-3000元左右价位，主打功能覆盖指纹、刷身份证、声控、人脸识别等。刘江峰此前曾在华为供职近20年，他在2014年初出任荣耀事业部总裁，用一年的时间内把荣耀手机销售额从1亿美元做到超24亿美元。离开荣耀后，刘江峰还在2015年创办电商平台“多点”Dmall。

在去年8月份，刘江峰接过贾跃亭抛出的橄榄枝，正式加盟酷派出任CEO，重新杀回手机市场。但加入酷派没多久，刘江峰就发现，受到第一大股东乐视资金危机的拖累，当时酷派的欠款问题比他想象的还要严重。

“前8个多月一直在处理供应商欠款。”提起前东家，生平最怕欠人钱的刘江峰，如今放松了不少。

今年8月31日，他在朋友圈发布“收山之作，敬请光临”的消息。随后，酷派集团发布公告证实了刘江峰从酷派离职的消息，“刘江峰因希望投入更多时间于个人事务上而于当日辞任首席执行官。同时，公司委任执行董事兼副主席蒋超出任CEO。”

离开酷派后，刘江峰在深圳召集一帮老部下，快速组建团队，目前已有60多人，在战略投资国内智能锁品牌凯迪仕之后，目前还全资收购了芝麻云锁。他表示，智能锁只是优点科技进军智能家居的一个切入点，后续还会有一系列智能家居类产品推出。