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渡鸦raven H：或许是今年“百箱大战”中最漂亮的那一个

2017-12-28 16:27:05来源：太平洋电脑网作者：-责编：骑士评论：

2017年国内智能音箱迎来快速发展的同时，设计同质化的问题也开始显现，用户渐渐审美疲劳甚至失去兴趣。在百度世界大会上亮相的渡鸦raven H，凭借灵活多变的形态设计，搭配多彩且富有质感的材料，给人带来耳目一新的感觉。

raven H采用了乐高积木般可拆卸式的设计，这样的构造为产品日后的延展提供了更多可能性。位于顶部的Touch，是一个拥有近场识别能力及手势操控功能的便携式点阵显示屏，这意味着即使用户躺在卧室，也可以通过Touch操控远在客厅的主机。

Touch通过一个磁性接口和音箱本体连接，模块在插拔时会发出互动音效进行提示（有点类似Switch游戏机的提示音）。Touch可以进行长按、双击和滑动三种触控操作，这样的交互方式可以追溯到渡鸦之前的音乐产品乐流app中。

raven H的静音键位于产品的底部，实体的音量加减键则位于背部，因此正面看起来整体非常简洁。值得一提的是，raven H的电源线采用了仿电话线的设计，那些喜欢复古设计的人应该会比较买账。

raven H内核搭载了集成百度最新最全云端AI能力的DuerOS 2.0，这意味着raven H不但支持几乎所有主流的智能家居解决方案，还可以通过语音交互的方式来快速获取丰富的信息资讯及各类音乐、有声读物等娱乐资源。

raven H支持Wi-Fi、蓝牙和ZigBee三种连接方式，可以和不同的家电、传感器完成配对（现场联动的包括绿米的智能插座、飞利浦的智能灯泡等），未来还会推出诸如红外控制器这样的第一方控制设备。

渡鸦对设计的极致追求、对材料的偏执态度、对用户体验的极度尊重，以及对交互方式的不断打磨，都注定raven H不会是一款普通的智能音箱，而是今年智能家居领域的最具诚意的产品之一。

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关键词：raven H智能音箱渡鸦

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