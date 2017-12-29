SNH48要推出定制AI形象，虚拟形象有何优势

IT之家12月29日消息 近年来虚拟现实被炒的火热，在配合AI，各种虚拟明星也是接踵而来，比如，女子偶像组合SNH48宣布和美国人工智能公司ObEN合作，将利用AI技术打造专属的人工智能形象，未来粉丝将可以随时和AI偶像进行互动。

其实虚拟偶像一直都不是什么新鲜事，拥有“世界第一公主”称号的“初音未来”早在2007年就已经出道了，时至今日，已经在全球俘获数以亿计的粉丝，而国内也有洛天依这样人气颇高的虚拟歌手，而且还有微软小冰这样的实力新秀加入战局，伴随着AI的兴起，在未来，虚拟明星也肯定会成为一个新的流量切入点。

这些虚拟形象的性格其实从一开始就设定好了，它们唱歌不走音，跳舞不抢拍，虚拟形象几乎满足了粉丝对偶像的一切幻想，不过，之所以发展虚拟偶像，是因为将人工智能与区块链结合，有非常大的潜力。

SNH48的AI形象运行在公有区块链上，这保证了PAI的真实和唯一性，主人对自己的形象有绝对的控制权，基于区块链的特点，越多的人共享自己的PAI，虚拟形象也就越安全，用户上传自己的音频和图像数据后，随后，会把AI计算任务分配给其他人，用算力去完成任务，就像矿工挖矿一样，每个人共享出的算力会降低人工智能计算的整体压力，矿工会得到虚拟货币，然后，整个生态的服务也就活了，对于厂商和虚拟形象本人形成一个双赢的局面。

最后，虚拟形象能否成功，就看这些形象能否在形象逼真的前提下，做好和粉丝的互动了。