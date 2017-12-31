2017年智能手表行业回顾：又凉一季，前路何处？

如果将2012年pebble发布墨水屏智能手表当作是智能手表的元年，2014年Android Wear和Apple Watch相继发布当成是智能手表的真正爆发的话，智能手表在不知不觉中已经陪我们度过了5年。但如果追源溯本，1972年面世的Pulsar Time已经以类似计算器的造型，展现出那个年代对手表智能化的理解，对未来生活的希冀。

在Android Wear和Apple Watch相继在市场上掀起波澜后，接下来并没有发展到厂商所希望的看到的，逐渐形成人手一只智能手表的态势。相反，和厂商希望比肩的，功能齐全，已经融入到大众消费者日常生活的智能手机相比，智能手表在让人惊喜之余，更多暴露出使用上的不足。五年过去，智能手表是否已经“泯然众人矣”，让我们要以一曲《凉凉》送给它呢？我们先来看一组数据。

智能手表的2017：大跌之后的锋芒不再

来到2016年，智能手表相比起高歌猛进的2015年，数据有了大幅度的下滑。据IDC的数据调查报告，Q1~Q3的数据分别为1970万台，350万台，270万台，同比2015年同时期分别为增长67.2%，下跌32%，下跌51.6%。也许是智能手表的跌势实在太严重，因此来到2016年Q4，IDC开始将智能手表并入智能穿戴设备中一同算数。

但从2016年Q4开始到2017年Q3，同比增长率也没有为市场带来富有冲击力的数据。从2016年Q4到2017年Q4，同比增长数据为17.9%，10.3%和7.3%。逐渐萎缩的数据让人不仅是对智能手表，而且是对整个智能穿戴行业开始看衰。如果要说值得兴奋的，是在2017年Q2的数据中，我们可以看到不能运行第三方应用的可穿戴设备销售数据首次出现滑坡，但同比0.9%的降幅并不算太大的影响。

在严峻的市场情况中，本年度智能手表新品的推出情况也相应放慢了脚步。除了苹果推出了具有明显进步的Apple Watch 3之外，三星也推出了更加强调运动性能的Gear Sport.同样推出强调运动性能新品的还有向来专注于户外数码用品的佳明。国产厂商方面，凭借HUAWEI WATCH赢得市场热议的华为，也是趁铁打热地推出了WATCH2,华米和唯乐千元级新品的推出，也是吸引了市场的注意。虽然如此，市场对于智能手表的热衷，早已没有过往的热情。

在Apple Watch和Android Wear推出市场之后的一段高歌猛进后，也许是因为智能手表的形态和所承载的功能，终究无法被新鲜劲取代，产品竞争力远远不如智能手机的智能手表面临着不知何时是尽头的寒冬，更别说成为厂商业绩的有力增长点。脱离手机基本上等于没法活的智能手表，基本上就是凉凉的状态。唯一还活得比较滋润的，是向来以生态圈搭建闻名的苹果Apple Watch。

即使首先推推出智能手表的品牌并不是苹果，考量苹果在行业内的影响力，以及每次产品推出对市场发展和消费者选购的影响，Apple Watch的推出和销售，早已对智能手表市场产生了指导性的作用。对于其他竞争对手，Apple Watch的发展情况多少都会让人眼红。

在Apple Watch 3正式推出的发布会上，库克称苹果Apple Watch 2发布后，其销量年同比增长50%，客户满意度达到97%。甚至库克还称，Apple Watch已经超越Rolex、Fossil、Omega、Cartier成为世界第一的（此处并没有智能）手表产品线。对于苹果来说，虽然Apple Watch并没有达到iPhone和MacBook的高度，但在后乔布斯时代中，无论是对于苹果还是对于整个智能手表市场，仍然算是一个成功的单品。

然而，这个从销售数据层面看相当成功的单品，其实也是滑了一跤。众所周知，Apple Watch 3上市之初就为消费者带来了中国联通部分地区的eSIM蜂窝网络支持。虽然eSIM并不是什么稀奇的东西，早年很多使用电信网络的手机所使用的“烧号”技术便是植根于此，但Apple Watch终于能够支持通信，即使功能上还是有所限制，仍然受到了消费者的欢迎。

好景不长，在经历了短暂的服务后，联通关闭了Apple Watch 3的蜂窝网络开通通道，苹果也在官网挂出将会在2017年底开通支持蜂窝网络。面对消费者的愤怒，苹果同意了对已购买的Apple Watch 3蜂窝版的用户进行退货。在发布会上难得让消费者感兴趣的卖点，最终竟然来了个时间未明的跳票，不禁让人感觉智能手表的春天还是没有到来。当业界巨头的苹果都在产品功能上遭遇了滑铁卢，消费者又如何对智能手表持续抱有期待呢？

智能手表的2018：继续第二屏？还是扛大旗？

虽然Apple Watch已经开始在功能上寻求突破，不满足仅仅是当一块功能鸡肋的第二屏，但对比在网络通达和续航出色情况下，在工作和生活中几乎无所不能的智能手机，现在的智能手表仍然还没有找到适合自己的位置。

从消费者的角度看，手机厂商推出的各尺寸屏幕手机，已经能够达到“一个萝卜一个坑”般，很好地契合每个用户使用习惯的效果。CPU愈发出色的耗能控制，双摄的逐渐普及推广，各种符合工作生活需求的软件，让消费者心甘情愿将手机在各种场合中都握在手上。智能手表面临的不仅是使用场景的被压缩，和手机对比起来的操作学习成本，也让它的发展举步维艰。

智能手表在定位和功能上的尴尬，也让厂商在推动产品更新换代上逐渐失去了兴趣。在和Apple Watch交锋之后，Android Wear阵营的投入和产出正在不断萎缩，到现在仍然比较活跃投入于此的传统手机厂商，也就剩华为和三星。大厂以日常更新的态度对待，小团队无法产出具有突破性的产品，让苹果凭借着Apple Watch带出了更大的优势。未来智能手表市场是否会成为如同平板电脑那样，只有Apple Watch和“其他智能手表”的情况？

根据IDC的数据，2017年前三季度全球智能穿戴设备出货量为7730万台。因此预计2017年全年将出货1.16亿台。而到2021年，全球可穿戴设备的出货量将达到2.523亿台。在智能穿戴设备数据增长放缓的情况下，IDC仍然给出如此乐观的预测，在不可安装第三方程序的智能穿戴产品销量下降的背景下，显然是对以Apple Watch为代表的智能手表市场的看好。

IDC的预测和现实情况最终是否吻合，没有神通的我们无法穿越到未来亲身看看。智能手表的2018在各路厂商后劲不足，市场格局开始稳定的情况下，似乎已经难以有大变革出现。如果智能手表短时间内难以摆脱“第二块屏”的定位，也许先修炼内功是当务之急。

修炼内功的首要任务，续航时间是重中之重。当智能手表能够让人忘记充电的感觉，也许消费者才会觉得方便快捷，愿意将产品日常佩戴在手上。在这个问题上，传统手表厂商设计推出的一系列轻智能化手表，是个不错的例子，虽然这会让很多消费者认为并不是智能手表。

在解决续航问题之后，厂商应当普及更加全面快捷的通讯功能，尔后结合手机功能，针对手机功能作出延伸，让用户能够下意识减少使用智能手机的时间，真正起到替代的作用。苹果在Apple Watch 3所实现的，正是这种思路。不过，未来的智能手表会是怎么样，笔者还是希望厂商能够跳脱出上述思路，为我们带来再一次的惊艳。