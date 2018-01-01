布拉格夜总会请来特殊DJ：KUKA机械臂机器人

IT之家1月1日消息 人工智能机器人代替部分人类岗位未来将是一个趋势，而现在已有苗头。据路透社报道，位于布拉格的一家名为Karlovy Lazne的俱乐部最近推出了一种机器人DJ，它可以在整个晚上与人类交替为舞池编排音乐。这个机器人内置一个可以选择歌曲的软件，并能从机架中选择CD，插入唱机，然后播放歌曲。它也能够做出一些漂亮的舞蹈动作。

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据悉，俱乐部聘请了一家机器人公司，专门为DJ做机器人，文中所说的这个是主要用于汽车行业的KUKA机械臂，在可以帮助选择歌曲的软件驱动下进行操作，机器人的钳子能够抓住CD，然后在放入面前的两个唱机前做一些炫耀的动作。目前还不清楚这个KUKA机械臂能否根据音乐流派考虑选择歌曲，也不清楚能否调整歌曲的速度，或者在歌曲之间进行实际的转换。

▲图片来自KARLOVY LAZNE 官方Facebook账号

不过KUKA机械臂确实有适应音乐的历史，2009年的一个学校项目视频展示了一个试图用乙烯树脂制作的手掌做DJ动作的机械臂，根据音乐的节奏，机械臂的表现相当不错，另外一个2009年的视频展示了一个在转盘上选择和旋转唱片的方法，以制造出像幽灵般的抓音。

Karlovy Lazne的机器人DJ每个小时都会与人进行对话，至于顾客们，则各有不同的看法，有些很喜欢这个机器人DJ，有些则不喜欢。“我不喜欢机器人，”被采访者Marcia Lopes 告诉路透社，他认为机器人并不知道大家想跳什么舞，这样的音乐背后是没有感情的。