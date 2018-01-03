有桶VS无桶，净水器究竟挑选哪个比较好

在市面上存在着两种家庭净水器类型，分别是有桶和无桶，顾名思义，有桶的净水器即是把过滤后的水存到一个自带密闭桶里面，方便随时饮用；而无桶的净水器则是通过先进的过滤机制实现即倒即喝，无需等待。然而有分别就有对比，消费者的选择都是基于对比后哪个比较优秀才作决定。今天就来说下有桶和无桶各有什么优劣，方便准备购买净水器的你一些选择建议。

有桶与无桶区别

有桶的净水器比较常见于净水器的发展初期，那时过滤机制还没有完善，导致速度一般都较慢。所以暂不能实现到即倒即喝这种效率，故此就需要提早把水过滤好，存放到密闭的压力桶里去，好让之后需要饮用时候直接从压力桶里提供。

无桶的净水器发展初期因为出水速度实在慢，所以是不合人们的生活喝水的需求，才引申出上述的有桶的净水器有市场。现今人们对生活质量的高要求，逼使厂商不得不加快净水器的研发步伐，近年来已经可以把过滤效率提升到实现即倒即喝的地步。当然这种高效率的净水方式不是销售的噱头，大多是通过RO反渗透膜的精准过滤能力，才敢保证出水量的同时，也能保证安全健康的水质。

有桶无桶各有什么优劣？

首先从占用空间的角度来说，有桶的净水器是毫无疑问处于下风的。无桶净水器只需要安装必要的组件则可正常使用，并且在目前的组件来说都是相当不占位置且美观；而购买有桶净水器前还需要在家里预留出一定位置留给压力桶安放，可以说是成为消费者购买时候的一道坎。从卫生角度来说，有桶净水器的压力桶结构是密闭的，如果长时间使用有可能会诱发二次污染。

再者压力桶内采用的橡胶气垫，其材料万一不好的话，则会造成水中亚硝酸盐的超标，而无桶净水器则没有这种担忧。在出水量方面，有桶净水器还是占据上风的。由于有预先储水的优势，所以出水快慢和多少都是由人决定，而无桶的净水器虽说可以即倒即喝，但出水表现确实没有有桶的优秀。如果有人家里的水电情况不稳定，例如会间中停水、停电等特殊情况，无桶净水器的劣势就比较凸显了，可以说是净水功能也相应地停用了。而有桶的净水器此时就体现出了其未雨绸缪的优点，紧急时候不至于完全不能用，至少还能用多一段时间。

给各位购买前的一些建议

1.如果家里成员比较多并且饮水需求量大，建议选择无桶大通量的净水器。

2.如果家里安装空间可以满足且饮水需求量不大可以选择有桶的净水器。

3.如果家里间中会出现停水停电等特殊情况的，可选择有桶的净水器，以方便设备不能工作时候可以让桶中过滤好的水先行饮用。

4.如果有用户想把净水器放置于显眼位置便于清洁或换芯的话，可以选择一体式结构的净水器。

5.最后一个建议就是要选择品牌口碑好、产品质量好、滤芯或配件等材料好的产品，并且带有优秀的售后服务，为了万一出现问题的时候能够方便有效地解决。

今天关于有桶净水器和无桶净水器的选购建议就到这里差不多结束了，相信大家也对净水器的种类有了更深一步的了解，所谓人无完人，同样产品也是，没有所谓的完美产品。挑选到适合自己，并解决到自身情况的产品就是购买的目的。