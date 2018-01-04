多位用户反映苹果Apple Watch Series 3意外重启，或因受医疗设备干扰

据科技博客9to5mac北京时间1月4日报道，Apple Watch是一款优秀的健康和健身追踪设备，甚至能够拯救生命，但是它的最新表型在特定医院环境下可能会为用户带来问题。

多位Apple Watch用户反映，他们的Apple Watch Series 3手表出现了意外重启的情况。根据用户的反馈，这种情况通常发生在部分医院的特殊病房内。这表明，医院使用的特定与重症监护室(ICU)相关的设备可能干扰了Apple Watch Series 3，不管是支持还是不支持蜂窝连接的表型。

一位用户反映，他在圣诞节为自己的妻子购买了一部Apple Watch Series 3，便于她在ICU工作时查看信息。但是，当她在ICU佩戴时，这部手表每隔60分钟至90分钟就会重启一次。随后，他们更换了一部新手表，但是问题依旧存在。

自Apple Watch Series 3去年秋天上市以来，类似的报道就在网上出现，但是近期越来越多。目前，解决Apple Watch Series 3在ICU环境下重启的方案似乎是在飞行模式下使用手表，但是这会导致手表无法接收通知。

苹果已经在Apple Watch用户指南中指出，医疗设备可能会受到Apple Watch的干扰。苹果称，起搏器、除颤器或者其他任何医疗设备可能会受到发射电磁场的Apple Watch零部件和无线电的干扰。但是，苹果并未明确指出，Apple Watch本身也会受到这些设备的影响。

根据用户的反馈，这一问题似乎并不存在于Apple Watch Series 3之前的表型，可能只发生在特定医院环境下的某一代Apple Watch上，有望通过软件更新来解决。