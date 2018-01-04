斐讯路由器0元购：K3直降105元，K2P抢赚45元，K2立减20元

1月5日，斐讯商城和京东自营针对K2、K2P和K3路由器推出0元购活动，活动时间24小时至48小时，抢完即止，欲购从速。

一、【斐讯商城】"0"元购斐讯K3流光金 AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就送1999元，1月5日限时直降100元，加赠千兆网线，京东支付再减5元，数量有限，赠完即止，点此参与。（活动时间：1月5日 00:00-1月5日 23:59）

斐讯K3路由器定价1999元，可享“零元购”，下单立减100元、京东支付再减5元，买就送1999元礼包，加赠价值19.9元的千兆网线，最终相当于实赚105元现金+千兆网线+斐讯K3路由器一台。

斐讯K3智慧家庭路由器拥有流光金和银灰色两种款式，具体规格和功能包含：全向PCB阵列天线、3167Mbps、8路PA+LNA、双核处理器、3.5英寸屏幕、3颗触摸按键、2.4GHz与5GHz双频合一、数据高速传输。

二、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2P全千兆无线路由，买就送799元，限时直降40元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此参与。（活动时间：1月5日 00:00-1月6日 23:59）

活动期间，购买定价799元的斐讯K2P路由器，下单立减40元、京东支付再减5元，用户收货后并激活K码，送799元大礼包，3个月分期全额提现，最终相当于最高实赚45元+斐讯K2P路由器一台。

三、【京东自营】"0"元购斐讯K2（海蓝）千兆无线路由，买就返399元，1月5日限时特惠，抢赚20元，数量有限，抢完即止，点此参与：PC点此 | 手机点此。（活动时间：1月5日 00:00-1月5日 23:59）

活动期间成功购买定价399元的斐讯K2路由器（海蓝），拍下实付379元，用户收货后并激活K码，一个月后提现399元，最终相当于实赚20元现金以及斐讯K2路由器一台。