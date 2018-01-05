Gartner：2020年智能手机将用上这10个AI功能

北京时间1月5日下午消息，据Gartner预测未来4年内，搭载人工智能（AI）技术的智能手机数量将会上涨70%，从2017年的10%提升到2020年的80%。

Gartner认为，智能手机制造商将会在自己的产品种加入各种人工智能功能，从而让自己的产品为消费者带来不同的使用体验，满足消费者日益丰富的需求。

Gartner研究总监吕俊宽（CK Lu）表示：“随着智能手机的普及程度越来越高，手机厂商们都在寻找新的方式来让自己的产品实现差异化。未来，手机上的AI功能可以让手机拥有学习的能力，手机可以帮助用户做计划、解决问题。AI不仅是让智能手机变得更智能，还能帮助用户减轻认知负荷。”

目前，只有高端型号的智能手机才拥有AI功能，而且这些功能只是集中在数据保护和电源管理方面。

Gartner的另一位研究总监罗伯特·科扎（Robert Cozza）表示：“在未来两年内，大多数智能手机使用的依然会是简单的AI功能。但是将眼光再放远一些，智能手机将会融合多种AI功能，给用户带来更优良的使用体验。”

Gartner认为，未来有10种AI功能将会登录智能手机，它们分别是：

1.预测用户行为

智能手机将会使用感应器、摄像头和数据来预测用户下一步想要做什么。

Gartner研究分析师安吉·王（Angie Wang，音译）表示：“在联网家居中，AI在家中没人时命令吸尘器打扫卫生，或是在用户到家20分钟前打开电饭锅。”

2.用户身份认证

如果你总是记不住自己的密码，或是觉得输入密码进行验证太繁琐，那么AI行为识别将会帮你的忙。Gartner认为，未来手机厂商将会逐渐放弃基于密码的身份验证方式，因为这种验证方式不但用起来麻烦，而且安全程度也并不算高。

替代密码的将会是AI安全系统，它可以通过学习用户的行为来验证用户身份，例如分析用户的走路、滑动屏幕以及打字的方式等。

3.情绪识别

情感探测系统将会让虚拟个人系统变得更加强大，让其拥有情绪智能。

例如，汽车制造商可以通过手机上的前置摄像头来分析司机当前的身体状况，或是疲劳程度，从而让驾驶变得更加安全。

4.理解用户自然语义

智能手机上的深度学习能力将会让语音识别变得更准确。Gartner认为，未来当用户对手机说“天气有些冷”的时候，手机将能够分辨出用户是想要订购一件羽绒服，还是想要调高家中空调的温度。

5. AR和AI视觉

苹果和谷歌两家科技巨头都正在这方面发力。在发布iOS 11系统的时候，苹果还一起发布了ARKit，这个功能为开发者提供了新的工具，让开放者能够更轻松的在应用中添加增强现实功能。除了苹果之外，谷歌也发布了ARCore增强现实开发工具，谷歌计划在明年年底之前让大约1亿台安卓设备都拥有AR功能。谷歌预计，明年几乎每一台安卓手机在出厂时都会默认支持增强现实功能。

6.设备管理

机器学习将能够改善智能手机的设备管理功能。例如，它可以在后台中保持那些用户经常使用的应用处于唤醒状态，让用户随时可以以最快的速度将其打开；它也可以在后台中关闭那些使用频度不高的应用，以达到节省内存和电量的目的。

7.收集用户个人特征

现在的智能手机已经在收集用户的数据了。未来的手机将会手机更多的数据，从而为每一个用户提供更加个性化的使用体验。例如，保险公司可以利用手机收集的数据来了解用户的驾驶习惯，从而为用户指定车险费率（开车太猛的用户费率较高、驾驶温和的用户费率较低）。

8.内容审查与检测

未来智能手机将可以自动检测限制性内容。手机会自动标记令人反感的图片、视频或是文本等内容，手机还可以启用各种通知警报。计算机识别软件可以对任何内容进行分析，确定它是否违法法律或政策。例如，如果员工在公司提供的智能手机中储存企业机密数据，或是在机密设施附近进行拍照，手机会自动通知IT部门。

9.个人摄影

智能手机只要存在一天，自拍党就会继续生生不息。但是未来智能手机将能够根据用户的个人偏好，自动对照片进行美颜处理。

10.音频分析

未来设备上的AI音频分析功能将会对用户进行指导，或是根据数据分析来触发事件。例如，手机将能够为患有睡眠障碍的用户提供提醒服务，当手机的麦克风听到用户在打鼾，它会触发用户腕带上的震动功能，提醒用户变换睡眠姿势。