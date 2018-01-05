海信4K电视接入亚马逊Alexa，合力布局人工智能

IT之家1月5日消息 CES 2018开幕之前，海信宣布与亚马逊开展合作——2018年，海信旗下的4K电视将接入亚马逊智能语音助手Alexa，去年发布的100吋4K激光电视也将同时接入。这些产品将在CES 2018开幕后正式对外推出。

海信自身拥有世界最大的互联网智能电视运营平台“聚好看”，此次接入亚马逊Alexa之后，海信智能电视用户不仅可以通过语音来控制电视的“硬件”，例如开关、切换信号、调整音量等，还能共享亚马逊的视频、音乐等流媒体资源，直接使用Alexa的各种技能进行网上购物、订购晚餐等。

Alexa作为亚马逊推出的人工智能产品，还可以连接到其他智能家居产品，帮助用户控制家中的几乎所有物联网设备。接入Alexa的海信智能电视，也能同时充当智能家居系统的控制中心，例如控制智能灯泡、温度控制器、窗帘和家庭安防系统等设备。

这并不是海信和亚马逊的第一次合作。去年12月，海信在美国推出的智能空调和智能除湿器就搭载了亚马逊Alexa，可以使用语音远程控制空调和除湿机的加热、制冷和除湿等功能。今天，海信将智能电视接入Alexa，意味着海信和亚马逊将在智能家居领域持续进行深入合作。

“我们很高兴海信选择把Alexa接入智能电视”，亚马逊Alexa事业部副总裁Steve Rabuchin说，海信通过将旗下的各种产品接入Alexa构建智能家居控制中心，直接把亚马逊Alexa带进了更多用户的客厅。

海信美国营销副总裁Mark Viken说：互联网智能电视的内容数量比较重要，但海信也非常重视用户如何能更简单方便地找到并观看他们最喜欢的内容、控制各种智能家居设备，有了亚马逊Alexa，海信电视可以为用户提供更多的便利。

下一步，海信旗下将有越来越多的产品接入以亚马逊Alexa等各种人工智能产品。