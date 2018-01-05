和前台妹子抢饭碗：LG发布三款服务型机器人

LG对服务型机器人一直有着浓厚兴趣，在CES2018到来之前，他们发布了三款CLOi系列机器人。三款机器人都有着卡通风格的前脸，通过隐藏在底部的轮子移动。它们内置了LG的ThinQ AI，能服务于酒店、机场和商场，有着不同的功能。

上图左侧是服务员机器人，在机场的休息室或酒店中，它为旅客递上食物和饮料，完成派送后能自己返回厨房或吧台。中间是搬运工机器人，它帮住客人运送行李，当在酒店工作时，它还能支持快速办理入住退房手续，省去客人排队等候。右侧是购物车机器人，它主要工作于超市或商场，除了充当购物车，它还能扫描商品二维码，显示购物清单、充当商场导购员，以及计算所购商品总价。

这三款机器人目前还在概念阶段，LG并没有透露太多的消息。不过LG在去年CES上展示的机场服务机器人已经在首尔仁川国际机场服役，并准备在冬奥会期间去平昌郡帮忙，或许我们很快就能见到这三款CLOi系列机器人了。

LG在去年CES上展示的机器人

越来越多的服务型机器人出现当然方便了我们的工作生活，不过对成千上万的服务业从业人员来说这可不是什么好消息，机器人大军给他们带来的可能就是失业。在机器人越来越能干的今天，如何与它们共存，也是一个紧迫需要解决的问题。