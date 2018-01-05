我们要花多少钱，才玩得起8K视频？

在CES2018前夕，LG Display亮相首款88英寸8K OLED面板，尺寸、分辨率远超当前电视面板，再次引发了人们对超高分辨率的憧憬。经过多年推广，4K电视已成为市场主流产品，4K拍摄的电影、电视剧越来越多，迪斯尼、Youtube都推出了4K内容，4K成为常态，8K才是未来分辨率。那在8K刚刚兴起之际，那我们能玩8K视频，需要投入多少钱呢？

LG展示的88英寸8K OLED面板

“廉价”的8K播放设备

一部分8K视频从诞生到呈现到观众眼前要经历拍摄、剪辑与播放三个阶段，得益于代理剪辑出现，剪辑8K视频不是一件无法解决的问题，如何拍摄和播放8K才是瓶颈所在。8K重走了4K老路，播放设备比摄录设备更早出现，更早普及，价格更低。

夏普70SX970A电视

在被鸿海收购前夏普就是最积极推广8K的厂商，早在CES2012上就亮相了一台85英寸8K液晶电视，被收购后更是借助鸿海的财力与生产能力上下游同时出击，在2017年8月率先拿出量产型8K电视70SX970A。

70SX970A全球首款也是唯一一款量产型8K电视，它采用了一块由日本堺工厂生产70英寸8K液晶面板，物理分辨率7680×4320，达到了NTSC色域130%（CIE1976），售价仅需68888元，与一线品牌的85英寸4K液晶电视相差无几，是性价比最高的8K设备，没有之一。

戴尔UltraSharp UP3218K显示器

在CES2017上戴尔亮相了全球首款8K显示器，同年3月该显示器以UltraSharp UP3218K型号开售。UP3218K采用了一块31.5英寸8K IPS液晶面板，物理分辨率7680×4320，最高亮度400nits，对比度1300：1，刷新60Hz，可覆盖100% Adobe RGB色域、98% DCI-P3色域，Delta-E<2，定价4999美元，目前尚未在国内销售。

UP3218K售价比规格相近的4K显示器高出三倍，即使现在降价到3899美元也不算便宜。

飞利浦328P8K显示器

在UP3218K上市半年后，飞利浦也推出了8K显示器328P8K。328P8K采用31.5英寸8K IPS液晶面板，物理分辨率7680×4320，最高亮度400nits，对比度1300：1，刷新60Hz，可覆盖100% Adobe RGB色域，规格与戴尔UP3218K相似，但缺少DCI-P3色域、Delta-E<2，因此官方定价仅为3800美元，相信上市后飞利浦会进一步降低其售价。

贵哭的8K摄像机

如果说两万多的显示器、六万多的电视还是个人、家庭可以承受的电子消费品，那价格高出一个数量级的8K摄录设备恐怕已经超出99.9999%以上消费者的承认能力。

夏普8C-B60A广播机

在前文中我们提到夏普8K战略是上下游一起出击的，下游是70SX970A电视，上游是接下来要介绍的8C-B60A广播机。

8C-B60A是夏普与日本厂商ASTRODESIGN合作研发8K广播摄像机，CMOS传感器、处理器与记录单元集成在一个仅重5KG的机身中。它采用了一块Super35格式、3300万像素的CMOS传感器以及PL卡口，只支持主流电影镜头，最高可拍摄8K 60P视频，支持Log Gamma格式，内置了1/4、1/8、1/64三档ND滤镜，提供了两路XLR音频输出，采用2TB SSD存储时最多可拍摄40分钟8K视频，定价8800000日元，折合约51万人民币，非普通用户可以承受的价格。

RED 8K电影机

RED不是最强的电影机制造商，却是最知名的电影机制造商，当年凭着RED One与创始人大骂其它电影机战5渣一炮而红。在2015年RED就发布了首款8K电影机WEAPON Monstro 8K Vista Vision，采用40×20mm尺寸传感器，可拍摄8192×4320分辨率、75FPS视频。

目前RED 8K电影机共有WEAPON MONSTRO 8K Vista Vision、WEAPON HELIUM 8K S35和EPIC-W HELIUM 8K S35三款产品，最便宜的EPIC-W HELIUM 8K S35售价29500美元，但这是机头（BRAIN）价格，要正常使用还需安装卡口、记录单元、音频单元、取景器，最终成本不下20万。

索尼UHC-8300广播机

在2017年圣诞前夕，索尼使用了UHC-8300广播机开展了第一次8K超高清HDR视频拍摄。UHC-8300广播机是2017年9月发布8K广播机，采用了Super 35规格CMOS传感器与三片式传感器结构，通过分光镜把RGB三原色光分别射入每一块CMOS传感器，最高能拍摄每秒120FPS的8K视频（分辨率7680×4320）。

不过UHC-8300广播机没有内置记录单元，必须外接数据服务器，售价4800万日元，折合约277万元，无论从易用性还是售价均不是个人可以承受的产品。

数码相机

8K摄像机价格不下于20万，那我们能否曲线救国用相机拍摄8K视频呢？非常遗憾，目前视频规格最高的松下GH5也只能拍摄6K 30P视频，与8K相差1451万个像素距离。现阶段数码相机只能拍摄8K延时视频，满足此条件全副相机也只有尼康D850、索尼A7R II、A7R III与佳能5DS/5DS R五款产品。其中D850自带8K延时视频模式，拍摄最为方便，A7R II、5DS售价最低，约为一万三千元。

D850拍摄的8K延时视频

玩8K从延时摄影开始

对于有兴趣玩8K视频的玩家来说，拍摄8K 24P视频成本实在过于高昂，一台EPIC-W HELIUM 8K S35成本就超20万元，转而求其次拍摄8K延时视频就廉价得多，一台相机、一枚镜头、一个三脚架和一台显示器总成本约为5万。在拍摄4K视频之初大多是用延时摄影方式，拍摄8K视频也不妨延时摄影开始。