CES 2018热点前瞻汇总：智能音箱、无人驾驶、5G通信、屏下指纹...

CES 2018国际消费电子展将于美国当地时间1月9日至12日在拉斯维加斯举行。在过去几届里，CES为我们带来了新品手机、VR产品、人工智能等。那么作为2018年科技和数字消费领域的首场开年盛会，本届CES又会为我们带来什么惊喜呢？

在往年的展览中，智能家居通常占据了大会的主导地位，预计今年也不例外。

随着智能家居的概念越来越火，更多的新型智能设备在CES展会上的出镜率也越来越频繁。尤其是今年，智能家居来势汹汹，三星、LG都会推出今年的战略性家居产品，而国内阿里、腾讯、百度、京东、小米、海尔等也纷纷杀入其中，想争得一席之地。

智能音箱方面，智能语音助理的格局已经形成，更多公司推出的智能助理来与亚马逊，谷歌等竞争。在CES 2018上，亚马逊，苹果，谷歌等公司将与更多的公司建立合作关系，到时会有更多基于Alexa，HomeKit和Google Assistant技术代产品发布。以此来更加完善智能家居。

国内的渡鸦raven H也将现身CES 2018大会，raven H是去年11月的百度世界大会上发布的一款将科技和艺术融合的全新高端AI硬件，尺寸很小、很时尚，外观设计由渡鸦与瑞典Teenage Engineering公司合作完成，更是由Kalix 9950纤维、TYMPHANY扬声器、高性能的稀土磁铁、俄罗斯UKP纸浆等先进材料及工艺打造而成。raven H用色大胆、材料新颖、做工精巧、造型前卫时尚。

raven H采用磁吸方式集成了Touch模块化的组件，Touch部分是一个19*19的LED点阵屏，除了可连接至主机作为显示屏，Touch还能单独拆卸作为远程触控板来进行主机的操控，只需三个简单动作双击、滑动、按住，用户便可轻松上手。raven H是智能硬件的最新产品之一。

另外家居硬件方面也会得到更新。比如说LG将展出8K的电视，三星和索尼也会展出自家最新技术的电视。而大屏幕、无边框、8K也将成为电视主导。

CES展会同样吸引人的还有汽车科技方面，其重头戏主要在汽车无人驾驶方面。

无人驾驶技术仍然是汽车方面的重要聚焦点。从目前信息来看，2018年CES上亮相的整车厂商将包括福特、奔驰、三菱、本田、日产、起亚、现代等。

例如：现代汽车推出智能语音识别系统，奔驰发布车载娱乐信息系统等，拜腾展出首款车型。

此外，除了展示raven H智能硬件，百度公司即将在CES2018大会上正式展出阿波罗计划全新产品。无人驾驶系统Apollo 2.0也将首次在美国地区亮相。此次CES大会上的展示，表示百度将面向海外开发者和合作伙伴展现Apollo产品化、量产化的成果。

同样，打车服务企业Lyft与无人驾驶软件公司Aptiv将会在本月的消费电子展（CES)上联手展示自动驾驶打车服务。

CES的看点当然不仅是智能家居和汽车，各种各样的数码产品都会在其中有所展示。

5G通信技术

5G是下一代无线通讯技术，能让数据传输速度更快。5G越来越多被提起是因为这个技术会加速物联网的普及。作为一项基础性技术，5G的速度比目前使用的4G LTE快10倍，可以让视频、VR游戏乃至无人车更流畅的运行起来。

Synaptics：屏下指纹识别技术

Synaptics（新思科技）旗下的Clear ID FS9500光学屏下指纹传感器的批量生产。同时表示首款搭载屏下指纹技术的样机将在2018 CES展会中亮相，而且将会和一家全球知名手机厂商合作并量产。而这家手机厂商则极有可能是国内的vivo。

华为MATE10将亮相CES

华为手机宣布，将亮相CES，主打“新起点”。结合目前的爆料，华为方面应该会借此机会宣布Mate 10系列手机正式进军美国。

三星：折叠屏新机+S9+A系列新机集体亮相？

三星一直以来都是各大展会上的主角，这次也不例外。根据目前的曝光消息，基本已经确定三星将在2018 CES上展出中端智能机：三星Galaxy A8/A8 Plus。另外三星Galaxy S9系列手机以及曝光已久的“黑科技”产品三星折叠屏手机Galaxy X也可能会在本届CES上亮相。

中兴：将发折叠屏手机

据悉，中兴将在本次CES展会上正式发布这款折叠屏手机Axon M，不久之后国内也将上市。值得一提的是，中兴的折叠屏手机是由两块屏幕链接实现的，而三星使用的是柔性屏，也就是一块可以折叠的屏幕。

高通：没错，就是骁龙845

此前有消息表示，高通将发布两款中端处理器：骁龙670和骁龙640，以及一款入门级处理器：骁龙460，所以此次的CES上，高通可能会集中展示中低端芯片。而在旗舰芯片方面，搭载骁龙845的旗舰手机有可能亮相CES。

关于CES展，只有我们想不到，没有科技做不到。总结来说，本次的CES可以说是充满了亮点和惊喜，作为2018开年第一大展，各大厂商都会拿出自己最好的技术和产品来展示。相信CES正式开始后，也会给到我们更多的惊喜。