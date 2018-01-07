智能音箱发展之快，苹果HomePod迟来之失

智能音箱市场暴增

过去的6个月内，智能音箱市场得到了爆炸式的发展。据市场研究公司Canalys的一份最新报告显示，智能音箱现在成为了消费者科技之王，超过了AR、VR和可穿戴设备的市场份额增长速度。

在刚刚过去的圣诞和新年假期中，亚马逊和Alphabet旗下的谷歌都对自家的智能音箱产品进行了打折促销。两家公司都对自己的基础版智能音箱做了降价，包括亚马逊Echo Dot和谷歌的Home Mini，两款智能音箱降价后的价格分别是29美元和50美元，成为很多国外消费者的送礼首选。除了这两款基础设备之外，亚马逊和谷歌的中端智能音箱产品在双旦促销期间也只有79美元。

亚马逊在一篇新闻稿中透露，他们在双旦假期期间卖出了数百万台Echo Dot智能音箱，这个设备也成为了假期中亚马逊在线商店销售量最高的产品。

到2018年，智能音箱在美国的销售量有望达到3840万台。在全球范围内，它的销量有望增长到5630万台。随着市场开始升温，更多供应商入场，市场竞争将会变得越来越激烈。消费者对于智能音箱是认可的，尽管这类产品还有很多短板。其中一个重要的推动因素就是与其他智能家居设备的整合，能够成为智能家居语音控制入口的智能音箱，必将提高消费者的兴趣，促进销量增长。

除了亚马逊和谷歌这俩市场主力，智能音箱新品在2017年下半年以后更是密集：5月联想发布智能音箱，Amazon发布带触屏的Echo Show，微软联手音频设备制造商哈曼·卡顿合作打造Invoke；国内BAT等互联网巨头也已纷纷入局。

传统家庭音响品牌也开始走智能新路线，比如美国家庭音箱品牌Sonos，Sonos已经将亚马逊Alexa整合进产品，而且未来还打算支持目前的所有语音助手。

苹果HomePod遗憾缺席

而苹果的HomePod起了个大早，却还在“堵车”路上，苹果在12月份承诺其会在2018年初的某个时间发货（还是部分少数国家首发），根据以往苹果对“年初”的习惯定义，我们可以预计HomePod上市时间在1月到4月都有可能。

错过了圣诞和新年这两个销售旺季并不是它的最大遗憾，真正遭遇的可能是竞争对手产品的成熟和日益更新。

虽然智能音箱首先是一款音箱，但其实它更是一款战略级的产品。智能音箱只是台面上的狂欢，本质还在用户、数据和服务。

从技术基因和已有生态圈来看，亚马逊和谷歌遥遥领先，Alexa和OK Google/Google Assistant将成为广泛使用的语言操作系统。目前，几乎所有的智能家居产品都可以通过Alexa或Google Assistant语音控制。

HomePod在智能语音的竞争中就有点尴尬了，在HomeKit远没能形成潮流的时候，苹果的战略上借机把Siri推出去，而产品方面，音质——或者说环境适应型自校准音效似乎就成了救命汤药。

产品很潮理念很保守

HomePod从命名上就能看出苹果的执念，这个名字与苹果经典的iPod暗中呼应，颇有点家庭版iPod的意思。事实上，苹果对HomePod最大的希冀也在音乐播放上面，而不是在于它有多智能。

HomePod底部采用了6个波束形成的高频扬声器阵列，并在底部放置了一个4英寸的低频扬声器，灌以自动低音均衡、动态建模等音效算法和Spatial awareness空间沉浸技术，以及A8处理芯片，与Apple Music结合。亚马逊和谷歌几乎堵死中低端市场的情况下，HomePod干脆走高端，通过堆砌麦克风阵列和扬声器阵列技术，再加上原本的音乐和控制生态以及品牌效应，以此突围。

HomePod产品设计无疑是先进、时尚的，但HomePod的产品策略却是非常保守的。

HomePod直接融入苹果现有的Siri、Apple Music以及HomeKit，对公司来说都是一些顺带之举，它既没有显露很大的生态野心（暂时），也没有针锋相对去挑战人工智能。看起来只是顺应市场热点，跟着竞争对手入局，既避免了与市场主流的Echo和Home正面竞争，又在以音质为主打的音箱产品中独树一帜，所以，定位和营销战术上，HomePod有着浓郁的库克作风——保守、稳妥、不激进。

苹果的信心或源于智能家居庞大的市场规模。咨询公司Strategy Analytics预计，2022年智能家居相关硬件，服务市场规模将达到1550亿美元，远超今年的约900亿美元。数据显示，智能音箱的出货量在去年四季度同比剧增近600%，达到420万台。

中国市场或是最大逆袭机会

对比中国和美国市场，亚马逊Echo和Google Home加起来在美国家庭中的普及率已经超过10%。截止2016年底，根据国家统计局2016年统计年鉴，中国目前大约有4.1亿家庭，就算今年国内能卖掉200万台智能音箱，普及率也还不到0.5%。

反过来说，在海外，亚马逊占据了智能音箱的大半个市场，亚马逊+谷歌占据了智能音箱的几乎全部市场，只有中国，不管是亚马逊还是谷歌，都拿不下来。

2018年，中国智能音箱大概是个“百箱大战”的局面，不管是做AI的，做平台的，做语音技术的还是做内容的，都在想办法推出一款得到认可的产品。而中国消费者对智能音箱的接受度，还需要一段时间发酵。

当然，前面的众多起跑者，包括国外大卖的品牌和国内的百元品牌，都在给这个市场做铺垫，一旦智能音箱在国内年轻家庭中流行起来，就是苹果的最好机会。