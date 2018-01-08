加拿大政府拟借助社交网络和人工智能预防自杀

据VentureBeat北京时间1月8日报道，加拿大政府官员已经在与渥太华的Advanced Symbolics洽谈合作开发一项预防自杀的计划，利用社交媒体的力量预测自杀行为可能高发的区域。根据报告，协议包括3个月的试验期。在试验期内，研究人员将分析16万个社交网络账户，确认遍布加拿大的社区自杀率可能上升的趋势。人工智能技术预测出特定区域自杀率可能上升后，官员会通知政府卫生部门采取措施。加拿大政府计划下个月签订试验协议。3个月的试验期结束后，政府官员将判断未来的工作是否有必要进行。



在加拿大，自杀是10-19岁年龄段的第二大死因。虽然政府采取了多种干预措施，自杀的人口数量仍然逐年攀升，这表明要拯救更多生命，就需要采取新的措施。

加拿大公共卫生署（以下简称“PHAC”）的一名代表称，“要帮助预防自杀，制定有效的防止自杀计划，我们必须首先了解与自杀相关的行为的模式和特征。PHAC将探索帮助识别自杀行为的新途径。”

Advanced Symbolics利用人工智能确定市场趋势。该公司CEO埃林·柯利（Erin Kelly）说，“我们是世界上唯一准确地预测英国脱欧、特朗普胜选和2015年加拿大大选的市场研究公司”。Advanced Symbolics希望利用分析商业和政治活动的方法，帮助降低自杀率。

如果这一项目获得成功，人工智能可以帮助加拿大卫生组织预测下一个自杀高峰将发生在哪个地区，提前数月采取干预措施。

▲加拿大拟借助人工智能分析社交媒体账户预测自杀率可能的上升

Advanced Symbolics预测自杀高峰的理念与Facebook利用人工智能预防用户自杀相似，但两者的关键区别之一在于隐私。作为政府投资的项目，Advanced Symbolic的解决方案必须尊重个人隐私，尽管如此，仍然有人担心会有人工智能在社交网络上监视加拿大人，这也是该项目面临的一个不利条件。

在回应这些担忧时，柯利表示，“我们不会侵犯任何人的隐私，我们监视的是公开发布的帖子。”

Advanced Symbolic目前在确定自杀行为的模式、人工智能技术如何在社交网站上发现这些信号。Advanced Symbolic下个月将开始对部分社交媒体帐户进行分析。