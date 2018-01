亚马逊Alexa对阵谷歌Assistant，今年CES的核心大战

(原标题:Amazon Alexa vs. Google Assistant emerges as key battle of CES 2018)

1月8日消息,据GeekWire网站报道,在2017年的国际消费电子产品展览会(CES)上,亚马逊的智能助理Alexa崛起为大明星,从音箱、汽车到电冰箱,无数设备内置这种语音助理。但在今年的CES上,亚马逊的Alexa将面临来自首次参展的Google的激烈竞争。

谷歌已经用著名的“Hey, Google”广告把拉斯维加斯的单轨铁路包了起来,它正在安装巨大的户外CES展台,配有扭曲的蓝色幻灯片,为谷歌智能助理Google Assistant在本周吸引媒体关注和行业合作做足准备。在为CES备战期间,谷歌承诺Google Assistant将被集成到新的设备中,并开发新的应用设备。

Google的出现说明,语音助手和智能家居市场已经成为科技行业的一个关键战场。以前谷歌在CES上通常没有展台。自从10多年前,谷歌联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)在CES上发表了备受关注的主题演讲后,该公司就没有在此类年度活动上表现得如此高调。

亚马逊将在今年的CES展上为Alexa提供特定展台,同时它还承诺将推出“利用Alexa技术打造品牌的激动人心的新消息”。预计微软Cortana智能助手也将在展会上露面,主要是通过行业合作伙伴产品现身——微软公司在CES展上不再有自己的巨大展位。苹果通过Siri语音助手和HomeKit平台在智能家居领域展开竞争,苹果此前从未在CES上露面,而是更愿意在专门的发布会上宣布自己的新产品。

得益于自家的Android系统,谷歌在智能手机领域胜过亚马逊。此外,在Android Auto和谷歌旗下Nest的支持下,谷歌在汽车和智能家居领域也处于领先地位。但是谷歌智能音箱Google Home和Google Assistant始终在追赶亚马逊Echo和Alexa的脚步。研究公司Canalys的分析师预测,智能音箱市场增长迅速,2018年智能音箱发货量有望超过5600万。

但与亚马逊和谷歌自家推出的智能音箱设备相比,它们与设备制造商在这个领域的合作至关重要,这也是为什么CES成为两家公司重要战场的原因。谷歌上周表示,Google Assistant已经与超过225个品牌的1500多种智能家居设备合作。而在去年主导CES展会之后,亚马逊将在今年的展会上展示Alexa的额外动力,其语音助手会出现在Hisense电视、Garmin汽车信息娱乐平台上,甚至是来自Kohler的浴室镜上。

这款名为Kohler Konnect-Verdera Voice Lighted Mirror的“魔镜”将于今年3月份上市。然而,Kohler表示,它将来也将提供内置有Google Assistant和苹果HomeKit技术的卫浴产品。这一事实表明,语音技术和智能家居市场的竞争仍然十分激烈。到本周末CES结束时,我们应该对智能音箱领域有更清晰的视图,比如亚马逊是否会扩大其领先地位?Google Assistant在未来一年是否会成为Alexa劲敌?

