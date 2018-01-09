糗大了：LG机器人CES新闻发布会上接连犯错

1月9日消息，据BBC报道，CES大会中首次亮相的LG新型机器人Cloi在展示期间屡屡犯错。除了闪烁，Cloi面对三次连续指令均没有反应。专家表示，这次演示是Cloi的“灾难性”亮相，并在社交媒体上成为人们的调侃话题。

Cloi是LG此次展示的核心产品，它的登台本该展现新型人工智能技术如何增进厨房电器的用途，没想到多次出了洋相。

这是拉斯维加斯CES上的首场新闻发布会。三星、英特尔、HTC和索尼等公司均在首日发布产品的公司之列。

“极致的简约”

LG今年重点推广了一款家居式人工智能软件ThinQ以及数款易于使用、能够自我“进化”以满足用户需求的产品。

虽然在一些最新的电视和智能扬声器中，LG融入了谷歌的Assistant，但LG还是为旗下的机器人产品选择了自己开发的解决方案。

LG的机器人已在韩国购物中心和机场中投入使用。LG还生产了家用的机器人吸尘器。

Cloi代表着一股把技术带入消费者家庭核心的推动力。

LG的美国营销总监大卫·旺德维尔(David VanderWaal)在演示时介绍，这款机器“在管理用户的智能家居时将实现一种极致的简约。”

当他要求Cloi为他展示日程安排的功能时，Cloi表现正常。

旺德维尔接下来发出了三个指令，即查看衣服是否洗好、晚餐计划吃什么、提供一些鸡肉食谱，Cloi均没能执行。

市场研究公司CCS Insight的分析师本·沃德（Ben Wood）评论，“第一次失败时，大家都笑了，以为这只是一个小故障。第二次，大家才意识到有什么地方出错了。再次失败时，现场观众有点不知所措，出现了短暂的沉默，接着有些嘈杂，人们为Cloi感到难过。”

沃德指出，这一事件凸显了目前向公众推广的许多AI技术都面临的一个问题。

“这次展示对LG将带来不利影响。参加CES的许多公司也面临这样一个问题：他们的技术确实为AI的黄金时代做好准备了吗？”

搬运、服务和购物

旺德维尔后来又展示了三款机器人，这展现了LG在机器人领域的野心。它们分别是：

Porter Robot（搬运机器人）能够为酒店客人把行李搬运到房间里，并提供入住和退房服务，客人无需在前台排队。

Shopping Cart Robot（购物车机器人）配备了一个条形码扫描仪，除了用它来放商品，逛超市的人还可以用它来刷条码和付款。

Serving Robot（服务机器人）可在餐厅和机场休息室提供餐饮服务。

然而，到目前为止，许多观看LG直播的观众均忙于嘲笑Cloi之前的尴尬表现。

一位业内观察人士表示，此次事件可能对LG品牌带来短期冲击，但他表示，这提醒了人们，“无缝”智能家居的承诺距离实现还有很远的路要走。

Gartner咨询公司的Tuong Nguyen表示：“这类产品的目标市场仍然是热爱高科技的人士，他们愿意比普通用户做出更多尝试。而制造商面临的挑战是，他们不仅要提供良好的用户体验，还必须整合所有不同技术并让它们正常运作。打个比喻，这不是带一个孩子去动物园，而是组织整个班级的学生。”