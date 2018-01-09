欧姆龙展示HeartGuide智能手表：实时测量心跳血压

对高血压患者来说，出门随身携带血压仪非常不便。现在这个问题将得到解决，医疗设备厂商欧姆龙在CES2018上展示了一款智能手表HeartGuide，能够实时监测血压和心率，让患者看到了扔掉血压仪的希望。

HeartGuide智能手表有着一根额外的硬表带，能够像常规血压仪套袖一样通过充气来读取血压数据。测量数据会同步到欧姆龙的手机App中，并能与医生共享。除此之外，这款手表还能实时读取心率数据，并在夜间睡觉时实时监控血压心率，在出现高血压或中风风险前及时提醒患者。

与其他智能手表一样，HeartGuide也能提供记步功能和睡眠状况等信息，欧姆龙表示手表一次充电可以使用10天到两周时间。另外，欧姆龙还在积极推进与AliveCor合作，为HeartGuide加入独立的心电图监控器。AliveCor在去年发布了首款FDA批准认证的心电图表带KardiaBand，它能实时测量心电图并适配苹果手表。

欧姆龙有着四十余年的血压仪制造历史和50多项技术专利，由他们来制造能测量血压的智能手表再合适不过了。欧姆龙计划在今年晚些时候正式向FDA提交申请，如果获得认证，HeartGuide的售价可能会和苹果手表接近，预计349美元（约2300元）。一块手表搞定血压测量，这将会是高血压患者的福音。