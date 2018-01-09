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斐讯路由器0元购：K3加赠罗技键鼠套装，K2P赠32G闪迪U盘

2018-1-9 10:58:22来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

1月9日，斐讯商城针对K3和K2P路由器推出0元购活动，活动时间48小时至1月10日24时结束，抢完即止，欲购从速。

、【斐讯商城】"0"元购斐讯K3流光金 AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就送1999元，下单加赠罗技键鼠套装，京东支付再减5元，数量有限，赠完即止，点此参与。（活动时间：1月9日 00:00-1月10日 23:59）

斐讯K3路由器定价1999元，可享“零元购”，京东支付再减5元，买就送1999元礼包，加赠价值109元的罗技键鼠套装，最终相当于实赚键鼠套装+斐讯K3路由器一台。

斐讯K3智慧家庭路由器拥有流光金和银灰色两种款式，具体规格和功能包含：全向PCB阵列天线、3167Mbps、8路PA+LNA、双核处理器、3.5英寸屏幕、3颗触摸按键、2.4GHz与5GHz双频合一、数据高速传输。

、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2P全千兆无线路由，买就送799元，下单加赠32G闪迪U盘，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此参与。（活动时间：1月9日 00:00-1月10日 23:59）

活动期间，购买定价799元的斐讯K2P路由器，下单赠价值79元闪迪U盘，京东支付再减5元，用户收货后并激活K码，送799元大礼包，3个月分期全额提现，最终相当于实赚U盘一个+斐讯K2P路由器一台。

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关键词：斐讯路由器斐讯K2P斐讯K3

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