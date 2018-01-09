CES百度发布了三款智能产品：都有“灯”！

作为中国最大的互联网巨头之一，百度正试图切入智能音箱领域，与苹果、Google、亚马逊展开竞争。

外媒 Cnet 认为这家公司希望做“中国的Alexa或Google Assistant”。然而事实也的确如此，在去年年中举行的百度AI开发者大会上，其推出的DuerOS开放平台，便是百度在AI领域一个重要的着力点。

在本次CES2018展会上，百度也终于为DuerOS 2.0推出了自家的硬件产品，它们分别是一款像亚马逊Echo Show的智能音箱、一盏智能灯以及一款集智能扬声器与投影仪于一身的智能产品。

三款新品都应用了百度的人工智能技术，能够响应用户的语音命令，回答问题并控制其他的智能家居设备。

小鱼在家VS1智能音箱第一款带屏幕的智能音箱产品，被称之为小鱼在家VS1智能视频音箱，基本上它被视为去年CES上所推出的小鱼智能音箱的升级版。

它的外观与亚马逊Echo Show较为相似，外表还覆盖了一层纺织物，咋的一看与Google Daydream的材质风格相近，正面配备了一块屏幕，底部藏有扬声器，内置6麦克风阵列。

百度度秘事业部总经理景鲲表示，该外观由前Sonos音箱设计师亲自设计，将有白色、黑色、红色以及绿松色可选。

从发布会现场获知，这款基于DuerOS打造得智能音箱，可以提供视频通话、面部识别、智能家居等服务。

据了解，该产品目前只面向中国市场，将于今年三月份推出。

SengLED智能灯泡扬声器SengLED智能灯泡扬声器是一款基于DuerOS，集RGB灯泡与扬声器于一身的智能硬件。

百度表示这款设备拥有多种智能照明模式，包括夜灯、阅读灯、霓虹灯灯等等…...能满足用户在不同场景下的用灯需求。

1600万色的RGB灯泡不仅可以根据音乐节奏变幻灯光，还能模拟夜晚助眠、白天唤醒的场景功能，支持控制DuerOS生态的所有智能家居设备。

PopIn Aladdin智能投影吸顶灯最后一款产品是PopIn Aladdin智能投影吸顶灯，它是DuerOS携手极米智能投影仪、百度日本分公司PopIn共同推出的智能硬件，主要面向日本市场。

这款智能设备拥有吸顶灯、投影仪、音箱等多种产品功能，采用了日本通用的吸顶灯接口。投影仪方面，PopIn Aladdin可以带来100寸以上的巨屏投影效果，同时，还能通过DuerOS进行语音交互。

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