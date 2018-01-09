智能音箱2018七大预测：大爆发还是毛毛雨？

近日，市场分析公司Canalys发布一份智能音箱报告预测，指出2017年全球智能音箱销量突破3000万台，也验证了智东西在去年11月份结合产业链消息做出的预测。它进一步预测，到今年年底智能音箱全球出货量将达到5630万台，并称2018年将是智能音箱普及的“决定性年份”。

在全球智能音箱市场规模突破3000万之后，智能音箱已成为下一个入口，北美市场已经爆发，今年CES（美国消费电子展）智能音箱也将会大放异彩，“百箱斗艳”。

那么问题来了，全球走势良好（尤其北美）的智能音箱能否在2018年引爆国内市场呢？我们结合产业链发展现状以及20位行业人士观点，发现已不再有2017年的唱衰，整体看好国内智能音箱市场已成行业共识，但能否在2018年实现爆发则形成两种不同的观点。

产业链蓄势待发

2017年是国内智能音箱产业链发展的关键一年，经过这一年的洗礼，产业链各个环节都已初步成熟，市场初步教育，用户认知显著提升，整个产业链已成长为朝气蓬勃的“少年”，蓄势待发！

如果将2017年做为一个分界点，在这之前尽管有着亚马逊Echo借鉴，国内产业链艰难起步。整个市场仅有星星之火的两三款产品出现，用着临时从“前辈”产品处借来的芯片，工厂里良品率相对不高，产能则稀少的可怜。产品体验更不容乐观，令人头痛的声学问题，糟糕的语音交互体验，乃是名副其实的“智障”。而整个市场由于巨头玩家尚未涌入，做为一个新兴产品，无论是市场投入用户教育，还是语音交互生态的打造都远远不足，整个市场的认知极低，智能音箱也只是少数极客的玩物。

而2017年，随着互联网巨头的相继涌入，语音交互生态相继建立；尽管未达到“百箱大战”，也有数十款智能音箱产品推出；整个市场规模已初出茅庐达到百万量级，用户认知初步教育，市场前景广阔；产业链各个环节都诞生数家优质企业，专用语音芯片、优质的方案商、语音技术提供商百花齐放，产能逐渐扩大，呈现欣欣向荣之态。

从左依次为叮咚音箱A1、亚马逊Echo、Google Home、天猫精灵X1

具体而言，2017年国内产业链呈现以下进展：

第一，市场规模约150万台，市场初步教育，用户认知显著提升。根据智东西产业链消息以及GfK监测数据，国内智能音箱市场上半年发展还相对缓慢，1~10月线上累计销量仅为10万台，随着双十一期间以阿里为代表的大幅促销，让用户认知和销量显著提升，市场销量突破百万。但随后随着产业链的产能供给不足，以及促销减弱，智能音箱没有呈现再次爆发式增长，年销量稳定在150万台左右。

2018年智能音箱的走势如何，互联网巨头的补贴和投入已是关键因素之一。

第二，数十家智能音箱产品涌入，产品性能逐步稳定，且呈多样化发展。2017年尤其是下半年智能音箱玩家纷纷入局，从互联网巨头的阿里、京东到手机厂商的小米、老牌制造业厂商联想、海尔、国际音频巨头索尼和Sonos、移动运营商中国移动和中国电信再到智能硬件创业公司出门问问、Rokid、互联网内容公司喜马拉雅等纷纷抛出自家品牌的智能音箱，智能音箱已成为一款跨行业跨领域的产品。此外还有一些面向B端并不为大家所知的创业公司如问之科技、彩易生活等也推出了智能音箱产品。

相比之前的产品，2017年后期推出的智能音箱在产品的稳定性上更加成熟。其中叮咚音箱的第2代产品叮咚2代便是一个代表，该产品在远场唤醒、任意打断、语音合成发音人、内容服务与产品稳定性都达到一个不错的状态。

渡鸦团队推出的raven H智能音箱

此外，智能音箱向多元化发展。最初我们的智能音箱多少模仿亚马逊Echo，采用圆柱形的外观设计，而随着产品的推陈出新，各家开始纷纷推出差异化的产品。如小米推出了类似小米空气净化器Mini版的“小爱同学”，Rokid推出的月石，叮咚2代搭载了LED屏幕，出门问问推出的小巧便携防水的问问音箱Mini，以及渡鸦团队推出的可拆卸的类似积木的raven H，智能音箱已经开始慢慢摆脱音箱本身的定义，演变为各种形态。

第三，语音交互生态初步建立，核心技术逐渐落地，内容与服务不断完善。智能音箱的核心是后端的语音交互生态，2017年以BAT、科大讯飞、搜狗、思必驰等纷纷推出语音交互平台，如DuerOS、阿里的AliGenie、腾讯的腾讯云小微和腾讯叮当等，语音交互技术和内容服务生态在不断完善和落地。

随着用户的使用，各家不断用数据来迭代后端的语义算法，智能音箱的语义理解能力逐渐提升，用户体验在不断改善。智能音箱的火热还诞生了一些语义技能（Skill）平台，如海知智能正在打造技能商店，丰富语音交互的内容与服务。尽管我国智能音箱的语音交互能力和内容生态建设尚属初期，但2017年已经把树的“枝干”搭建完毕，等待2018年的百花盛开了。

第四，方案商落地能力显著增强，凭借亚马逊Alexa出口海外火热。方案商的落地能力代表着终端设备智能化的速度与体验，2017年也一波初创公司已成长为优质的方案商，如先声互联、声智科技、Linkplay、米唐科技（Sugr）、摩尔声学、迪韵科技等。

尽管2017年国内诞生的智能音箱只有一二十款，但却有上百款智能语音设备借助方案商出口海外。Linkplay和米唐科技是亚马逊Alexa官方认证的系统方案集成商，据双方透露，凭借其方案出口海外的智能音箱已近百家，年累计出货量数十万台。终端设备的智能化正推动这国内的方案商快速走向成熟。

第五，从通用芯片到语音专用芯片，为语音交互提供底层支持。在2017年以前，国内智能音箱使用的多是通用芯片（AP芯片/平板芯片等）+Codec芯片/DSP芯片等组合的方式，而2017年智能音箱开始使用专用的语音芯片，如阿里天猫精灵使用的是联发科的MT8516语音芯片，小米AI音箱使用Amlogic A113等。

阿里天猫精灵中搭载的联发科MT8516语音芯片

专用语音芯片的使用，支持多通道麦克风阵列接口，在语音算法上支持回声消除、噪声抑制、声源定位、语音增强等技术，并兼具运算能力和低功耗的考量。专用语音芯片一方面使芯片的集成度更高，减少外置相关模块（DSP/ADC等）的使用，另一方面也降低了硬件成本。

随着语音AI芯片的诞生以及使用，将在端侧为智能音箱提供更多本地支持。

第六，产业链代工的良品率和供给能力进一步提升。据智东西产业链人士透露，最初智能音箱的不良率高达30%~40%，市场的狭小也束缚供给能力。而随着2017年的发展，智能音箱的良品率显著提升，随着阿里双十一期间的百万订单，产业链之间的合作加强，产能也在显著提升。据小米内部人士透露，目前整个产业链月产能达50万台左右。

通过以上六点分析可以看出，经过2017年的发展，中国智能音箱产业链已经初步成熟，照此进展2018年将会迎来发展快车道，整个产业链蓄势待发。

那么问题来了，全球智能音箱市场规模突破3000万，国内智能音箱产业链初步成熟后，能否引爆2018年的中国市场？

智东西从产业链上下游采访了20位行业人士后发现，首先不再有人唱衰智能音箱市场或表示对它的发展前景看不清，整体看好国内智能音箱在2018年的发展已成为行业的共识。但在此共识的基础上围绕智能音箱的发展速度又形成大致两种不同的声音，乐观派认为智能音箱会在2018年快速走向爆发，谨慎派则认为智能音箱不会快速爆发。

乐观派：国内智能音箱会在2018年爆发

在乐观派看来，互联网巨头的投入以及抢占市场、用户认知度提高、产业链成熟、产品体验及价值提升等会推动2018年国内智能音箱市场的爆发。

从左依次为小米AI音箱、叮咚2代、问问音箱

联发科副总经理暨家庭娱乐产品事业群总经理游人杰是智能音箱爆发的坚定支持者，他认为“智能音箱已跨过鸿沟正进入快速普及期”，根据芯片端的情况，他预估2018年国内智能音箱市场的规模约为500万台。

阿里人工智能实验室负责人浅雪同样看好智能音箱的爆发式增长，“我认为这个市场还很大，十倍、二十倍、五十倍的增长都是完全可能发生的事情”，她曾这样告诉智东西。并且她还称智能音箱市场达到千万规模会比大家想的要快，阿里未来也会持续加大投入。

互联网巨头快速占领市场策略、产业链的成熟以及用户认知度提高等因素使灵隆科技总经理魏强相信，智能音箱会在2018年较2017年有大幅增长。同时他也指出2018年会出现新的行业格局，有实力的大公司会通过补贴低价普及，小公司针对细分用户推陈出新，互联网巨头之间也会出现阵营的分化。但更重要的是，2018年会出现有规模的服务平台，以及更多的语音应用给用户。

“2018年智能音箱市场规模至少增速5倍”，米唐科技CEO宋少鹏认为2018年会是国内智能音箱的一个分水岭，国内的语音交互会跟北美开始不一样，会针对国内的使用场景涌现出独特的应用来满足独特的需求。

而产品品质、价格以及产业升级换代等因素都会推动智能音箱走向爆发。摩尔声学总经理吕延海从互联网局巨头的政策补贴、智能音箱代替普通音箱或蓝牙音箱的必然性方面看好智能音箱的爆发。海知智能CEO谢殿侠则从产品品质的提升、亲民的价格以及语音交互生态的不断丰富支撑着智能音箱市场的爆发。

此外，GkF一位智能硬件分析员从用户体验的角度谈到，她近两个月一直在使用智能音箱，能明显感受到推送的音乐越来越精准，她认为智能音箱已经够买来体验了，随着市场教育的跟进，2018年会呈现爆发之态。

谨慎派：看好国内智能音箱但不会快速爆发

尽管谨慎派同样整体看好智能音箱的发展，但认为智能音箱不会在2018年爆发，主要依据智能音箱的语音交互能力较弱、内容服务生态不足、用户粘性低等因素。

思必驰北京研发院院长初敏谈到，尽管智能音箱在2017年非常“热”，国内几乎主要互联网公司都已经或正在推出自己的智能音箱，但她目前还是持谨慎态度。在她看来，一方面目前智能音箱背后吸引用户持续使用的服务能力太弱，如果不在服务能力上有明显突破就会后劲不足；另一方面目前的语音交互能力本身还比较弱，只能进行模式化的应对，相对单调呆板，跨场景、跨任务的对话经常进行不下去，对上下文信息的理解能力较弱。而这会影响智能音箱进一步发展的进度。

没有找到用户痛点、刚需不足也是阻碍智能音箱快速爆发的一个主要因素。Tymphany中国事业部总经理刘晓彤认为2018年国内智能音箱市场不会主动爆发，关键还是产品能否为用户带来实际用途，解决一下痛点问题。但他认为2018年用户量会增加很多，因为几家大的互联网公司可能会加入到价格补贴战中，可能会刺激消费者购买。

另一位行业人士也从用户需求的维度谈到，智能音箱尚未寻找到用户的痛点，比如对音乐要求高的用户智能音箱无法满足，对音乐要求没那么高的用户，普通蓝牙音箱也能替代，智能音箱并没有像从诺基亚的功能机时代转到iPhone的触屏时代这么强的刚需。

科大讯飞研究院副院长王海坤在肯定2018年会有几百万台销量的同时，认为国内智能音箱整体发展状况并不健康，各家目前有朝着低价低值的方向发展的趋势，用户粘性和口碑并不好。他指出真正的良性发展应该是提升产品品质，重视用户体验和运营。

此外用户粘性不足也是一个重要因素，迪韵科技一位负责人则从用户使用习惯、使用频次和单词使用时间等方面认为智能音箱在短期内不会实现爆发。

2018年智能音箱市场七大预测

通过以上20位行业人士的观点的汇总与分析，我们可以得出以下预测性结论：

1、智能音箱整体向好，2018年市场规模成倍增长几乎成为行业共识，市场规模预计将突破500万。2017年各种唱衰、质疑的声音，随着智能音箱产业链的发展已逐渐褪去。

2、互联网巨头接下来围绕抢占市场的持续补贴、用户认知度提升、整体产业链的成熟、用户体验的提升等是2018年智能音箱持续爆发的主要动力。

3、智能音箱替代蓝牙音箱（传统音箱）已成为趋势，音箱产业迎来升级。

4、2018年会成为国内智能音箱的分水岭，智能音箱不再受限于现在的形态，语音交互会根据使用场景来满足用户独特的需求，语音向人机交互界面演变。

5、新的行业格局涌现，一方面互联网巨头之前可能会出现阵营的分化，另一方面创业公司会针对细分场景打造差异化的产品与服务。

6、国内语音交互生态较弱，主要表现在语音交互技术和内容与服务两方面，这是2018年行业需要继续发力的部分，否则将限制智能音箱以及智能语音产品的发展。

7、寻找用户的刚需性场景，解决用户的痛点性问题将是下一阶段的重中之重，它事关用户粘性、用户口碑以及智能音箱的进一步爆发。

结语：2018年国内智能音箱市场能否爆发？

通过智能音箱产业链2017年的进展以及20位行业人士的观点，我们发现产业链已经初步成熟，行业观点整体向好，为2018年国内智能音箱市场的爆发打下良好基础。

但能否实现千万级别的跨越，实现国内市场的大爆发，关键还需看互联网巨头的补贴力度（用户教育程度）、语音交互生态完善程度和用户痛点性需求的满足。

智能音箱全球市场规模突破3000万后，2018年的国内市场又能否迎来爆发，在座的各位怎么看？