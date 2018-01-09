斐讯路由器0元购：K3C直降100元，K2立减45元，K2P抢赚30元

1月10日，斐讯商城和京东自营针对K2、K2P和K3C路由器推出0元购活动，活动时间24小时，抢完即止，欲购从速。

一、【京东自营】"0"元购斐讯K3C AC1900双频全千兆无线路由器，买就返1399元，1月10日限时抢赚100元，数量有限，赠完即止，点此参与：PC点此 | 手机点此。

斐讯K3C路由器定价1399元，可享“零元购”，下单立减100元，买就送1399元礼包，最终相当于实赚100元现金+斐讯K3C路由器一台。

斐讯K3C是中国首款基于Intel Home Wi-Fi芯片组的路由器。Intel GRX350芯片组支持802.11ac R2、蓝牙5.0、USB 3.1Gen.2 10Gbps等各种超高规格的技术指标，内置硬件网络加速模块，具有Intel的品质保证。

K3C搭载6根高增益内置PCB阵列天线，内存参数方面K3C配备的是256MB的DDR3 1600RAM，以及128MB的NAND高速闪存ROM。3个千兆LAN口，1个全千兆WAN口，传输速率10倍提升、让带宽不浪费，再加上一个USB3.0高速数据传输接口，外接存储设备。

二、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2无线千兆路由，买就送399元，1月10日限时直降40元， 京东支付再减5元，数量有限，抢完即止：点此参与。

【京东自营】"0"元购斐讯K2皓白千兆无线路由，买就返399元，1月10日限时特惠，抢赚20元，数量有限，抢完即止，点此参与：PC点此 | 手机点此。

活动期间成功购买定价399元的斐讯K2路由器，下单立减40元，京东支付再减5元，用户收货后并激活K码，一个月后提现399元，最终相当于实赚45元现金以及斐讯K2路由器一台。

三、【京东自营】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就返799元，1月10日限时特惠，抢赚30元，数量有限，抢完即止，点此参与：PC点此 | 手机点此。

活动期间，购买定价799元的斐讯K2P路由器，下单立减30元，用户收货后并激活K码，送799元大礼包，3个月分期全额提现，最终相当于最高实赚30元+斐讯K2P路由器一台。