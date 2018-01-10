CES 2018：海尔推智能家居7大生态解决方案

新浪科技讯 北京时间1月10日下午消息，海尔在CES上展出了涵盖智慧客厅、智慧厨房、智慧浴室等5大空间，包含空气、用水、美食、洗护、安全、健康、娱乐7大生态圈的智能家居系统。

▲海尔CES展台

其中GE旗下智慧洗衣系统已与1000多家服品牌达成合作，能自动辨别衣物面料，并选择洗涤剂的用量以及洗涤方式。当洗涤剂余量不足时，系统自动在线购买洗涤剂。

智慧空气系统可根据传感器和产品配合达到多温区的效果；SMART瞬热洗防电墙热水器可以在杜绝触电隐患的基础上达到5分钟加热可满足15分钟热水需求的表现。

在健康生态中，海尔魔镜可检测肤质、体脂秤可以记录脂肪比例等身体数据，除了可在魔镜上显示数据外，还会将数据同步传送到馨厨冰箱，以此推荐食谱。

在丰富产品类别和产品数量上，海尔通过U+继续孵化小微企业，并将硬件产品接入U+平台，完善生态。

本次CES上，海尔展出了U+孵化的智能硬件产品，包括支持投影触摸操作的智能手表ASU Watch、超级黑斑、学生终端ChromeBook、海尔卫玺智能马桶盖、小管家多功能浴霸。除此以外海尔还成功孵化了雷神、雷霆世纪、TAB、小厨师等多个小微品牌，涵盖游戏PC、智慧教育、智能家居等多个领域。

海尔将自己的定位从传统家电服务商转型为生态平台，推出一站式成套解决方案的同时，还将推出成套体验、成套设计、成套销售、成套服务，并整合旗下智能家居7大生态。

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