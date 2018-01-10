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提起来就走！博世展示旗下首款扫地机器人Roxxter

2018-1-10 18:11:44来源：爱活网作者：弱鸡13责编：小侃评论：

随着近几年智能家居的快速发展，让我们更深切地体会到什么才是科技改变生活，科技让人类更加懒惰。其中，扫地机器人的出现就解放了我们的双手，让我们可以安心的躺在沙发上，享受科技带来的舒适。或许是趁着这股扫地机器人的热潮，博世也在今年的CES 2018上带来了他们首款扫地机器人Roxxter。

Roxxter是一款在去年德国IFA展会发布的全新扫地机器人，相比起我们以往看到的那些圆乎乎的扫地机器人，Roxxter看上去精致小巧，且工业设计极富现代感。毕竟是来自德国的产品，品控和设计方面自然让人放心。

Roxxter内建传感器，可以扫描家居环境并绘制成清洁地图。用户也可以通过RoomSelect功能，指定Roxxter去清洁地图以外的区域工作，也可以使用亚马逊Alexa来对它进行语音操控。此外，机身顶部的摄像头可以向手机回传视频，你可以想象Roxxter就是一台车，摄像头就是行车记录仪，能把清扫的过程都记录下来。

另外，相比起一般扫地机器人要搬起来不方便移动，Roxxter自带一个便携把手，我们只需单手就能将Roxxter轻轻松松提起。关于Roxxter更多细节内容，爱活网也已经拍摄了相关视频，请密切关注。

Roxxter扫地机器人现场展示视频：

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除了首款扫地机器人，博世这次还带来了各色厨房家电。比如博世多款洗衣干衣机、嵌入式洗碗机以及全自动咖啡机等。而这些产品均可以通过博世的APP进行设置操控，一个APP就能连接起所有的博世家电产品，这也是目前物联网的一个最基本的要求吧。

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关键词：博世扫地机器人Roxxter

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