(原标题:Fitbit is reportedly working on a smartwatch for kids)

1月10日消息,据国外媒体报道,由于苹果大力推动健康科技所导致的市场压力剧增,Fitbit正在为儿童开发一款智能手表。

▲图示:洛杉矶商场内的Fitbit展示屏

关于儿童可穿戴设备的方向显然已经讨论了好几个月。

目前还不清楚智能手表将如何与市场上已有的Fitbit可穿戴设备有所区别,目前市场上现有的Fitbit设备主要通过与Dexcom的合作提供健康跟踪和血糖监测,而最近Fitbit向初创公司Sano进行了投资。

但是Fitbit有理由扩大产品范围。

苹果公司也在继续推动苹果手表向健康科技领域拓展功能。

美国食品和药物管理局于11月份刚刚批准了一款嵌入EKG监测技术的Apple Watch产品。