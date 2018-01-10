CES 2018观察：智能家居今年能火吗？

CES 2018第一天谢幕。纵观出现在今年CES上的大大小小智能家居新品，让人感概颇多：一直处于“雷声大、雨点小”的智能家居行业，或许是由于亚马逊个人智能助理Alexa和Google Assistant在2017年的爆发，正成为无人驾驶、5G领域之外一个新的热点。“智能家居”也再次成为今年CES展的主角之一。

（谷歌展台由于一场少见的大雨被迫关闭，算是唯一遗憾）

●智能家居终于找对了突破方向，把“炫技”转换为以人为本

智能家居的概念和产品其实在前几年的CES上就得到过非常多的关注。但整个智能家居行业在经历了短暂的风光之后也快速的陷入到低谷中，根本原因就是出现了大量脱离用户实际需求的产品：包括“伪智能”、侧重宣扬概念但实际使用体验并不完善，以及为了智能而智能的产品充斥市场，它们大大透支了消费者对智能家居产品的信心。

但是随着传感器技术的进步，5G物联网技术的成熟，以及人工智能技术的兴起，困扰智能家居行业的一些顽疾在技术层面也有了可以得到改善、解决的可能；再加上很多智能家居企业都对过去所走的弯路进行了大量反思，一个新的智能家居时代来了：

三星今年在智能家居领域有非常大的动作，提出了“智能物联网”的概念，并希望让家电、数码、移动设备甚至汽车等产品在唯一的一个smartThings平台下实现完全无缝的互联互通。此外，三星还计划把Bixby语音助手引入到除了手机之外的更多电子产品上，以减少用户的操作交互难度。例如全新的smart refrigerator智能冰箱，用户甚至可以通过它控制家里的灯光、恒温计及监控摄像头，同时利用Bixby识别不同使用者的声音，为他们提供定制化的食物和料理方案。

和三星同属韩国的LG则把人工智能技术引入到智能家居领域。这次在CES上发布的ThinQ平台号称可以让智能家居具备思考能力。例如LG除了将谷歌语音助手Google Assistant和亚马逊Alexa加入到其新款4K OLED和Super UHD LCD电视产品线中，除了可以让用户使用语音来控制智能，还能通过学习用户的使用习惯，为用户提供更好的服务。LG甚至推出了搭载LG ThinQ平台的AI智能机器人，它可以对用户的语音做出响应，比如根据冰箱中已有的食物来帮助你决定该做什么菜，还能在你做出决定后预热烤箱。

在国内走在智能家居前列的海尔此次则带来的全球首个一站式智慧成套解决方案，希望解决之前的“碎片化”问题。海尔的一站式智慧成套解决方案以物联网技术为基础，整合了客厅、厨房、浴室等5个家庭常用空间内的家电、家居设备，并可以解决跨品类、跨品牌的智慧家电互联互通问题。而海尔的智能家居平台“U+”还推出了新的IoT硬件模块，让开发者和生态服务方能够通过U+云芯直接转型物联网。海尔也推出了基于AI的网器方案，可以让智能家居设备自动收集用户生活习惯，自主分析、学习数据，为用户主动提供个性化服务。

华为在今年CES上对外展示了他们的智能家居产品新方案——华为HiLink。这款产品主要针对包括系统混乱、信号不稳等智能家居行业痛点问题而生，拥有极便利的软件应用程序，用户通过单一软件可以控制丰富的智能家居产品，极大地解决了智能家居中应用程序混乱的情况。同时为了解决家庭中WiFi信号问题，华为也发布了包括WiFi Q2的硬件，通过分布式路由的方式能够对家庭空间进行覆盖，避免出现死角，同时设备在不同路由之间可以自由且自主切换。

从早年间可以实现和手机互联，手机远程操控就叫做“智能家居”，到今天由设备主动帮你分析问题，解决问题的“智能家居”，回归以人为本的智能家居行业，才是算是找到了正确突破方向。

●AI为智能家居行业带来更多可能

人工智能技术除了可以让智能家居变得更智慧、更懂得用户，对于设备本身的性能提也会带来提升，而这也是今年CES上留给人印象最深刻的地方。

（创维展出的基于AI的电视图像处理引擎技术)

例如在智能电视领域，通常意义上AI技术多被用来提升电视机和用户的交互体验。但AI技术还可以用来提升电视机的画质效果：今年包括三星、创维、康佳等企业都展示了如何利用机器深度学习和图像识别处理技术让电视机的画质在面板等硬件不变的情况下更上一层楼。

例如在冰箱、洗衣机领域，我们也看到AI技术可以发挥更多作用：例如海尔此次展出的智能洗衣机，就通过AI技术让洗衣机准确了解衣物的面料、污染程度，以及用户的生活习惯，从而提升衣物的洗净度，并减少衣物的磨损。甚至可以通过对衣物洗涤次数、频率的判断，对用户做出及时购买新衣服的提示。

2018年，AI在智能家居领域的应用虽然还是暂露头角的一年，但就已经给我们带来这么多惊喜。未来几年时间里，智能家居行业又会发生什么样天翻地覆的变化呢？还是让我们拭目以待吧。