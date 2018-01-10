钢管舞机器人在拉斯维加斯亮相：Android系统驱动

凤凰网科技讯 据英国《每日邮报》北京时间1月10日报道，从废品中创造出来的机器人似乎不太可能成为最性感的脱衣舞女，但一位富有想象力的雕刻家成功利用垃圾堆里的废物制造出了两台“颠倒众生”的钢管舞机器人。

这两位“成人艺人”是一位英国艺术家的杰作，基于Android系统开发而来。他说，它们是他对监视、权力和窥阴癖的本质所作出的评论。

废弃的监控摄像机当做头部，人体模型和汽车部件作为身体，没有人会把这些机器人与真人混淆。在2018年CES消费电子展期间，它们被带到了拉斯维加斯一家脱衣舞俱乐部，随着音乐跳起了钢管舞。

这些机器人脱衣舞者的创造者是吉尔斯·沃克（Giles Walker），他的专职工作是制造各种机器来表达社会问题。虽然可以像真正的脱衣舞娘那样在钢管旁摩擦旋转，但这些机器人舞者不太可能在短时间内取代人类舞者。人工智能？完全不沾边。

这些脱衣舞女由回收而来的雨刷马达驱动，其动作根据女性的神态进行了编程。目前，它们正在拉斯维加斯大道几个街区外的“蓝宝石绅士俱乐部”展出，时间从1月9日至13日。

“蓝宝石绅士俱乐部”的经理说，是他邀请沃克和机器人进驻俱乐部，目的是为客人带来一点新奇的东西。“今年是俱乐部成立的第18个年头了，我们感觉需要拿出一些新的和独一无二的东西。”他说。

在暧昧的灯光下，机器人脱衣舞娘随着歌手50 Cent和Pharrell的音乐扭动，一把把一美元的钞票被撒上了舞台，或者是被塞到了机器人脱衣舞娘的蕾丝裤缝里，让人仿佛走进了好莱坞电影。