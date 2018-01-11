造出10万元逼真女性性爱机器人的公司，又要造男版

1月10日消息，英国每日邮报报道，据性玩偶行业的一位先驱者称，随着去年女性性机器人销量的下跌，设计了仿生阴茎的男性性机器人今年将上市销售。这位先驱者就是Realbotix公司的创始人Matt McMullen，他也是Harmony应用的开发者，这款人工智能App能够与一个机器大脑系统实现同步。

这款应用能够让用户将一种人工智能性格与一个机器人大脑系统进行匹配，来创造一个最逼真的性玩偶。Harmony能够让机器人玩偶讲话、学习并且满足消费者的性需求。目前只有一种女性版本的Harmony性格设置和机器人，它们的售价大约在1.1万英镑左右（约10万元人民币），但是Matt认为市场对于男性版本也有需求。

Matt告诉《每日新报》称：“我们正在研发一款男性版本的智能玩偶机器人。最终我们将打造一种男性和女性玩偶机器人操控平台。”Matt之前就曾宣称，他计划创造一种拥有仿生阴茎的男性性玩偶，消费者能够根据自己的需要进行操作。

Matt称：“男性性玩偶将设计成各种体型和大小。在创建一个男性性玩偶平台之前需要进行系统重建，我们正努力进行研究，这将是我们期待发生的下一个大事件。”世界主流人工智能研究人员David Levy博士告诉《每日新报》称，男性性玩偶将比振动器和假阴茎等情趣玩具更受欢迎。

他说道：“我可以肯定女性们会发现机器人将和真正的男人一样吸引人。如果女性满足于振动器带来的快乐，你可以设想一下当有机器人抱着她们并给她们压迫感时她们会有怎样的感觉。”

Matt在创造了一个拥有胸器和女星特质的女性机器人后，对女性表现进行了仔细的观察。但是这位CEO声称，他觉得自己创造的并不仅仅是性玩偶，他把它们称为同伴。