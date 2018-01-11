2018年智能助理将遍地开花，你还会无动于衷吗？

2018年的CES，除了火爆的自动驾驶技术和落地方案之外，搭载智能助理的产品也遍地开花，从去年亚马逊的独步天下扩展到谷歌、百度、微软。产品上，从智能音箱拓展到PC、电视、冰箱等各种家居产品上。

亚马逊Alexa登陆Windows PC

作为去年最火爆的语音助理，亚马逊Alexa在本届CES上带来重磅消息，就是与微软达成深度合作，Alexa将登陆Windows PC，这也就意味着，亚马逊将其Alexa语音交互生态成功的拓展到了最常用的消费电子产品PC当中，大大拓展了自己的生态范围。

从产品上来说，在不就的将来，PC用户能够像在亚马逊Echo智能音箱上那样进行语音交互，包括用Alexa听歌、控制照明、获得新闻简报等等。除此之外，电脑版本的Alexa可以在屏幕上显示信息，更好的与用户进行互动。

联想、惠普、华硕、宏碁等几大PC制造厂商也纷纷表态，计划今年将Alexa加载到它们的电脑产品上。联想已经表态，今年3月份将上线支持语音交互的电脑产品（包括笔记本、台式机等形态），并且这个语音产品是直接嵌入到系统里的。宏碁也表态称，计划将Alexa整合到选定的Acer Aspire、Spin、Switch和Swift笔记本以及Aspire一体机诸多产品中。华硕方面也表示，2018款ZenBook和VivoBook笔记本的选定机型将会支持Alexa，首批支持的机型将会在2018年上半年公布。

图：宏碁新款二合一笔记本搭载了Alexa语音交互

目前，我们尚不清楚各大PC厂商的旧版电脑能否升级支持Alexa语音交互，但即使答案是肯定的，由于旧版电脑的麦克风并没有针对语音交互进行设计，小编认为其体验让人存疑。

数据显示，目前Windows 10有6亿的活跃用户，随着PC厂商们纷纷整合Alexa，亚马逊Alexa有望将智能家居领域的高渗透率延续到Windows PC上，甚至超过微软自家的语音助理Cortana。

谷歌助理强势登陆CES直怼亚马逊，智能显示器亮眼

据亚马逊称，在CES 2018开幕前，内置Alexa的第三方设备数量已经超过50款。亚马逊Echo音箱和Alexa语音交互生态的巨大成功已经让谷歌坐立不安。于是，谷歌在本届CES上奋起直追，双方发生激烈的竞争。

得益于自家的Android系统，谷歌在智能手机领域胜过亚马逊。此外，在Android Auto和谷歌旗下Nest的支持下，谷歌在汽车和智能家居领域也处于领先地位。但是谷歌智能音箱Google Home和Google Assistant始终在追赶亚马逊Echo和Alexa的脚步。研究公司Canalys的分析师预测，智能音箱市场增长迅速，2018年智能音箱发货量有望超过5600万。

据外媒报道，亚马逊Alexa正面临来自谷歌助手的巨大挑战。在本届CES上，谷歌宣布了来自联想、JBL、LG和索尼的四款“智能显示器”，以及来自其他合作伙伴的智能音箱和电视机，数量之多难以总计。

这些智能显示器的形态类似于带语音交互的平板电脑，它可以放在桌子或厨房的台面上，新款智能显示器的尺寸从8英寸到10英寸不等，配有前置摄像头和内置扬声器，质量参差不齐。在功能上则与亚马逊的Echo Show相仿。

第一批搭载谷歌助理的智能显示器将在今年夏天推出。JBL Link View将配备8英寸的高清显示屏，500万像素前置摄像头，前置两个扬声器。与此同时，联想发布了两款智能显示器，分别是8英寸版和10英寸版，售价分别为200美元和250美元。这两款设备都搭载500万像素的摄像头，支持横向纵向旋转，今年7月发货。

除此之外，谷歌助理还应用在第三方智能音箱设备上，与谷歌合作生产智能音箱的公司包括Anker Innovations、Bang&Olufsen、Braven、iHome、JBL、Jensen、LG、Klipsch、Knit Audio、Memorex、RIVA Audio等。

Google时隔10年在CES上重新高调起来，这向我们传达了一个信息，就是语音助手和智能家居市场已经成为科技行业的一个关键战场。谷歌在CES开展前表示，Google Assistant已经与超过225个品牌的1500多种智能家居设备合作，而Google Home系列智能音箱在2017年的销量达到了670万台。

语音交互电视成为智能音箱之后的又一个爆发点

除了在智能音箱领域进行争夺外，智能助理的战场已经烧到整个家居领域，尤其在电视方面表现的尤为明显。在本次CES上，谷歌宣布Google Assistant将接入AirTV、TCL、创维和小米等多家现有Android TV产品中，并集成在长虹、Element、Funai、海尔、海信和西屋等新推出的Android TV产品中。LG甚至将谷歌助理直接整合到全尺寸的4K OLED和超高清液晶电视上。

尽管几乎每家电视制造商都在与亚马逊或谷歌合作增加语音控制功能，但三星仍坚持只使用Bixby。CES 2018上，三星将Bixby智能助理从三星手机拓展到了三星电视上。

三星新款电视搭载了Bixby，在遥控器上按下按钮将会启动Bixby语音助手，可以完成搜索电视节目和电影、询问天气预报、开灯、播放歌曲，展示照片等功能。

另外，三星还发布了“SmartThings”APP，让用户可以直接管理和操控所有接入物联网设备的新方式，据现场三星高管介绍，2020年前会让所有三星设备都实现智能化。例如，当洗衣机洗完一堆衣服的时候，你可以在电视机上接收洗衣机的完成通知。

分析称，在电视市场上，三星确实有很大的优势。NPD的数据显示，三星去年在美国电视市场的占有率达到了25%，Vizio紧随其后，市场份额为17%，LG则为10%。

此外，值得一提的是，来自中国的厂商百度也在CES上大显身手，除了发布了自动驾驶平台Apollo2.0外，还推出了搭载DuerOS 2.0的三款智能硬件新品，小鱼在家VS1智能视频音箱、Sengled生迪智能音箱灯和popln Aladdin智能投影吸顶灯，百度的愿景是将DuerOS打造成为中国版Alexa。

智能助理是营销的胜利还是对生活实际的改善？

从CES 2018的情况来看，亚马逊与谷歌围绕各自的语音助理在CES上展开了激烈的竞争，除此之外还有三星和百度的搅局，这些巨头都在尽可能多地让自己的语音助理进入智能音箱、电脑、电视、冰箱、耳机等智能硬件设备上，以谋求未来大平台的格局。

BBC评论到，虽然CES 2018让我们了解到很多关于人工智能发展的激动人心消息，但我们不清楚这种人工智能到底是市场营销的胜利，还是说它能够为社会经济和生活方式带来真正的改善。

BBC质疑的原因是，虽然数据淘金持续火热，人工智能领域的炒作声音也越来越大，但是生产力的增长已经停滞，从大量数据中学习的智能机器到底能否将我们的生活变得更加简单高效尚未可知。