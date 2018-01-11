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英特尔宣布与法拉利合作：AI跑上赛车道

2018-1-11 17:13:50来源：TechWeb作者：唐文责编：守一评论：

【TechWeb报道】1月10日消息，英特尔CEO科再奇（Brian Krzanich）在2018国际消费电子展（CES）开幕致辞中宣布，英特尔将与法拉利北美公司进行为期三年的合作，把人工智能引入法拉利北美系列挑战赛，该挑战赛是全球三大地区冠军赛之一。

从今年开始，法拉利北美系列挑战赛的转播将采用英特尔人工智能技术——英特尔“至强”可扩展处理器平台与Neon Framework来提高观众的观赛体验。这是英特尔首次宣布与法拉利北美公司合作，也是第一次将人工智能应用于改进驾驶操作和提高赛事观看体验。

据介绍，英特尔人工智能技术能够进一步了解分析数据，用数据改进车手的驾驶操作和提高车迷的观赛体验。另外，人工智能还将与空中无人机拍摄到的航拍画面结合起来，转播员可以实时分析赛事，增强车迷观看法拉利北美挑战赛的体验。

英特尔人工智能产品能够针对无人机拍摄到的视频数据进行推理与分析，通过采用物体识别模型和标记视频捕捉，让驾驶员能够从无人机拍摄到的画面中“看到”自己的表现。

同时，各种算法还会演算出赛车手不同的驾驶路线，帮助解说员讲述一场更为生动的比赛；机器学习技术能够提高驾驶员对驾驶行为的理解，从而进行调整来提高自己的比赛成绩。随着时间的推移，这些模型还可以被用来分析像转向角度、油门压力、制动压力等遥测数据，从而了解赛车手的驾驶风格并预测其在赛道上的驾驶表现。

目前，人工智能技术对于赛车运动的帮助，主要体现在实时分析驾驶数据、增强视角、增强分析能力等。英特尔表示，除了与法拉利北美挑战赛合作，还将在例如自动驾驶平台、虚拟现实（VR）以及各种沉浸式媒体等其他领域开展数据创新。

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关键词：英特尔法拉利人工智能

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