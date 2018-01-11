微软AI研发中心在台成立，聚焦三大科研项目

人工智能技术将会是未来技术发展的基础。微软一直认为AI现在正在经历一个巨大的革命，它将会对人类以及经济产生重要的影响。

日前，微软宣布在台成立微软AI研发中心，以AI前端科研与产业AI化两大策略双管齐下，微软将在两年内投资10亿元台币，建立百人研发中心团队，并将持续扩充此研发中心的能量，目标是在5年内，招募培育超过200人以上的AI研发团队。

此前，微软一致强调公司的最终目标，是要让所有个人和机构都使用上人工智能。“我们希望将人工智能技术整合到很多地方，但是从大体上看，我们将在以下4个领域中整合人工智能：应用、服务（例如Azure中的认知服务）、能用在任何设备上的对话式计算技术（例如Cortana语音助理）以及运行在云端的GPU。”此次，微软台湾AI研发中心的落地，也将加速实现这一目标。

据了解，微软AI研发中心首要聚焦AI技术研究及产业应用开发，包括SwiftKey中文智能输入、使用者意图认知(Audience Intent Recognition)、AI垂直产业应用等三大AI科研项目，全力推动台湾地区AI产业化与产业AI化的目标，加速打造台湾地区AI生态体系。

微软AI研发中心为微软在台长期性AI计划的起点，聚焦的三大AI科研项目。一是SwiftKey中文智能输入：目前的输入法是透过Keyboard、手写及语音来进行文字的输入。自然语言处理作为人工智慧的基础工程。而中文语言模型的研究与改进为智能输入法的基础；由微软将中文化的各种支援从研究模式转换成产品化的核心技术，并实际开发以意图导向输入(Intent based input)为目标的中文智能输入，为AI普及化在台湾产业的应用打好稳固的基础。

二是使用者意图认知：借由了解使用者过去使用行为，建立他们的偏好与意图模型，打造以使用者意图为导向各式各样的应用。微软以Bing广告作为第一个应用场域，验证并学习。例如：一位育儿的母亲到搜寻网站查询奶嘴，搜寻结果除了呈现奶嘴相关的资料，也会主动推荐育儿社群有类似背景的妈妈最近购买商品的广告。通过完整的资料、分析其中关连性(join-ability)与使用者识别码得以进行后续偕同机器学习以及深度学习等技术的建模，最后打造实际应用。完成上述SwiftKey中文智能输入与使用者意图认知两分项计划之后，将直接间接优化或扩充认知服务中文处理能力。其研发成果，将大幅提升中文人工智能能力与微软认知服务范畴。

三是AI产业垂直整合：微软会将目前应用在微软内部的AI技术开放给外部的单位使用，透过跟产业的标竿企业合作，了解该产业在AI的应用需求，协助该企业运用AI进行转型及改造，并透过标竿企业的回馈，建立该产业AI应用的最佳模式，然后将这个模式移转给同产业的其他企业，让该产业的每家企业能够快速的利用AI来达到企业创新及转型。